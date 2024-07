Este artigo explica como conectar um roteador ExpressVPN Aircove ou um roteador executando a ExpressVPN à Internet.

Para conectar sua casa à Internet, geralmente você precisa de um modem. Este dispositivo normalmente é fornecido pelo seu provedor de internet (ISP). Um modem conecta sua casa à Internet, enquanto um roteador normalmente conecta todos os dispositivos da sua casa ao modem.

Conecte um cabo Ethernet da porta “Internet” do seu roteador ExpressVPN a uma porta LAN disponível no seu modem ou roteador.

Algumas operadoras de internet combinam as funções de modem e roteador em um único dispositivo. Se você possui apenas um dispositivo que fornece acesso à internet e todos os outros dispositivos se conectam a ele para obter acesso à internet, provavelmente tem um combo de modem e roteador.

Nessa configuração, continue com a instalação normalmente (consulte o diagrama de instalação padrão acima).

Uma casa ou apartamento com fio possui portas Ethernet que fornecem acesso à Internet, instaladas em toda a edificação. Essas portas estão todas conectadas ao modem.

Conecte a porta de Internet do seu roteador ExpressVPN ao plug Ethernet na parede.

Às vezes, configurações adicionais são necessárias. Se sua conexão não funcionar, é possível que uma das seguintes ações precise ser realizada:

Peça ao administrador da rede para informar as configurações de endereço IP estático do modem do prédio para que possam ser inseridas na página de Configurações de Internet do Aircove

Wi-Fi Link

Um Aircove Go pode usar outra rede Wi-Fi para obter acesso à internet. Aqui está um vídeo que o guiará pelos passos:

Primeiramente, ligue o Aircove Go e conecte um dispositivo a ele (como um laptop ou smartphone). No dispositivo conectado, use um navegador para acessar expressvpnrouter.com. Consulte as instruções de configuração do Aircove para saber como conectar um dispositivo ao Aircove.

Observação: O Wi-Fi Link foi introduzido no AircoveOS v4.7.1 e é instalado automaticamente quando o Aircove Go se conecta à internet pela primeira vez e você está logado em uma conta ExpressVPN.

No painel do Aircove Go, selecione o ícone de nuvem no canto superior direito para acessar as configurações de Internet. Se o Aircove Go não tiver acesso à Internet, o ícone de nuvem estará vermelho com um traço.

Alternativamente, você pode acessar as configurações de internet do Aircove Go pela barra lateral do menu: selecione o ícone de três linhas no canto superior esquerdo do painel. Em seguida, selecione “Configurações de rede” e depois “Configurações de Internet“.

Nas configurações de internet, selecione Wi-Fi Link e seu Aircove Go fará uma varredura das redes Wi-Fi disponíveis nas proximidades. O Wi-Fi Link funciona com redes que utilizam os protocolos de criptografia Wi-Fi comuns: WPA, WPA/WPA2-Personal, WPA2/WPA3-Mixed e WPA3. Não funciona com WPA2/WPA3-Enterprise ou WEP.

Selecione a rede Wi-Fi à qual deseja que seu Aircove Go se conecte e insira as credenciais de login da rede Wi-Fi (se necessário). O Aircove Go agora se conectará à rede Wi-Fi.

Observação: Se o Aircove Go estiver conectado à internet tanto via Ethernet quanto via Wi-Fi, ele priorizará a conexão Ethernet, pois geralmente é mais rápida e confiável.

A velocidade da sua conexão provavelmente será mais lenta ao usar o Wi-Fi Link, pois os dados precisam ser transmitidos pelo ar através de duas conexões Wi-Fi.

Login do portal cativo

Se você estiver usando uma rede Wi-Fi pública que possui um portal cativo (por exemplo, em um hotel ou cafeteria, pode ser necessário fazer login por meio de uma página da web para usar o Wi-Fi do local), o Aircove Go solicitará que você acesse o portal e faça login. Insira os detalhes necessários no portal cativo para obter acesso à internet.

Se a tela de login do portal cativo não aparecer, tente visitar http://captive.apple.com/hotspot-detect.html em seu navegador para forçá-la a abrir.

Se o portal cativo tiver um cronômetro e exigir que você faça login novamente após um determinado período, pode ser necessário desconectar e reconectar à VPN para que a tela de login do portal cativo apareça.