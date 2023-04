Instale a ExpressVPN em seu roteador em minutos com nosso guia interativo. Comece Agora

Este guia descreve por quanto tempo os usuários da ExpressVPN para roteadores podem esperar que seus dispositivos sejam atendidos com atualizações de segurança.

Os roteadores, como todos os hardwares, possuem uma expectativa de vida útil. Nossa intenção é oferecer suporte para esses roteadores de acordo com a data de fabricação e performance de cada modelo. Os modelos mais antigos e menos poderosos deixarão de receber atualizações mais cedo.

Fique tranquilo, as datas abaixo correspondem ao nosso compromisso mínimo com você. Pode ser que nós optemos por oferecer suporte além para além desses prazos, mas isto não é garantido.

Modelo do roteador Atualizações de segurança de software até o fim de ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (up to v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Nota: Os prazos de atualização listados acima se referem apenas às atualizações de firmware. A ExpressVPN não pode oferecer garantias contra quebra, defeitos de fabricação ou degradação de performance devido ao uso e desgaste, em relação ao hardware em si.

O firmware mais recente para todos os roteadores suportados permanecerá disponível para download no site da ExpressVPN até o fim do período de suporte para cada roteador, pelo menos. Se você ativou as atualizações automáticas no seu roteador, ele também continuará a ser atualizado pelo menos até o fim do respectivo período de suporte.

