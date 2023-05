Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux por meio de uma Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux por meio de uma extensão do navegador Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Ao ativar o recurso de desbloqueio biométrico, você pode acessar seus logins armazenados no ExpressVPN Keys sem digitar sua senha principal, facilitando o controle da segurança de sua senha.

Importante: O recurso de desbloqueio biométrico está disponível apenas no aplicativo ExpressVPN para Android e iOS, mas não na extensão do Chrome do ExpressVPN Keys. Ele não substitui ou remove sua senha principal, que ainda é necessária ao desbloquear a extensão em seu computador e quando solicitado ocasionalmente por seu dispositivo Android ou iOS.

Segurança biométrica no ExpressVPN Keys

Ao ativar o recurso de desbloqueio biométrico, você pode desbloquear o ExpressVPN Keys sem inserir sua senha principal e acessar seus logins mais rapidamente com seu rosto ou impressão digital.

A ExpressVPN não armazena seus dados biométricos. Mesmo quando o recurso biométrico está ativado, seus dados são sempre criptografados com sua senha principal e protegidos o tempo todo por criptografia de conhecimento zero.

Saiba mais sobre segurança biométrica no ExpressVPN Keys para Android ou iOS

Como usar a biometria na ExpressVPN para Android

Ativar a biometria

Para ativar o recurso de desbloqueio biométrico, seu dispositivo deve incluir o tipo mais seguro de sensor biométrico (Class 3). Se vários métodos biométricos seguros estiverem disponíveis, o sistema decidirá qual deles usar.

Nesse caso, você será solicitado a ativar o recurso de desbloqueio biométrico ao configurar o ExpressVPN Keys pela primeira vez. Você também pode ativá-lo nas configurações do aplicativo seguindo estas etapas:

No aplicativo, toque em Opções > Configurações. Toque em Segurança. Ative o Desbloquear com biometria Siga as instruções.

Utilizar a biometria

Para desbloquear o Keys no aplicativo da ExpressVPN:

No aplicativo, toque na guia Keys. Autentique-se com a biometria.

Para desbloquear o ExpressVPN Keys ao preencher um login em um aplicativo ou site:

Vá até à tela ou página de login. Toque no campo de nome de usuário ou senha. Siga as instruções: Toque em Desbloquear Para Visualizar os Logins . Autentique-se com a biometria e toque no login apropriado.

. Autentique-se com a biometria e toque no login apropriado. Se a opção Mostrar logins sugeridos quando bloqueado estiver ativada: toque no login sugerido e autentique-se com a biometria.

Desativar a biometria

Abra o aplicativo da ExpressVPN. Toque em Opções > Configurações. Toque em Segurança. Desligue a opção Desbloquear com biometria.

Como usar a biometria na ExpressVPN para iOS

Ativar a biometria

Você será solicitado a ativar o recurso de desbloqueio biométrico ao configurar o ExpressVPN Keys pela primeira vez. Você também pode ativá-lo nas configurações do aplicativo seguindo estas etapas:

No aplicativo, toque em Opções > Configurações. Toque em Segurança. Toque em Desbloquear com Face ID ou Desbloquear com Touch ID. Siga as instruções.

Utilizar a biometria

Para desbloquear o Keys no aplicativo da ExpressVPN

No aplicativo, toque na guia Keys. Autentique-se com a biometria.

Para desbloquear o ExpressVPN Keys ao preencher um login em um aplicativo ou site:

Vá até à tela ou página de login. Toque no campo de nome de usuário ou senha. Toque no login apropriado. Autentique-se com a biometria.

Desabilitar a biometria

Abra o aplicativo da ExpressVPN. Toque em Opções > Configurações. Toque em Segurança. Desligue a opção Desbloquear com Face ID ou Desbloquear com Touch ID.

