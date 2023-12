Infográfico: Como a criptografia moldou a história e definirá o futuro

Desde a antiga Esparta até à era da computação quântica, a arte da criptografia teceu um fio intrincado ao longo da história, moldando a forma como protegemos os nossos dados e comunicações pessoais.

Na época das lanças e escudos, os guerreiros espartanos empregavam um método simples, mas engenhoso, conhecido como cítala, para codificar suas mensagens. Avançando para os dias de hoje, nos encontramos em um mundo conectado digitalmente e protegido por VPNs, sentinelas modernas da comunicação digital segura. Baixar uma VPN permite criptografar dados transmitidos de e para o seu dispositivo, codificando-os de uma forma que não possam ser lidos por ninguém além do destinatário.

No entanto, um novo desafio surge no horizonte: a computação quântica. Com um poder computacional sem precedentes, as máquinas quânticas ameaçam perturbar os nossos atuais métodos de criptografia, permitindo que sejam decifrados. Começou a corrida para desenvolver a criptografia quântica, uma defesa crítica contra esta ameaça emergente.

Junte-se a nós nesta viagem no tempo, onde desvendamos a história da criptografia, e olhamos para a emocionante fronteira da segurança resistente à tecnologia quântica, que irá redefinir a forma como protegemos nossos dados.

O que é criptografia e por que precisamos dela?

A criptografia serve como uma proteção importante em nosso mundo digital. Ela transforma dados em um código para evitar o acesso não autorizado. Antes uma prática reservada para uso militar e governamental, ela evoluiu para uma ferramenta comum de segurança online, protegendo informações pessoais e defendendo os direitos de privacidade.

A criptografia constitui a espinha dorsal da segurança cibernética. Ao converter dados em um formato ilegível, ele impede que os cibercriminosos tentem interceptar informações confidenciais.

A criptografia também garante a confidencialidade de dados, como registros de pacientes na área da saúde, transações financeiras no comércio eletrônico e dados bancários online. E para além da proteção individual, ela é fundamental para salvaguardar os interesses nacionais. A criptografia protege informações confidenciais e comunicações críticas, constituindo uma pedra angular das medidas de segurança ao longo da história.

Quão segura é a criptografia? Por exemplo, a ExpressVPN usa AES-256, o mesmo padrão de criptografia adotado pelo governo dos EUA e é usada por especialistas em segurança em todo o mundo para proteger informações confidenciais. Ela usa uma chave criptográfica de 256 bits para converter seu texto simples ou dados em uma cifra. Um ataque de força bruta a um keyspace de 256 bits é simplesmente inviável, mesmo que todos os supercomputadores mais poderosos do mundo tenham funcionado durante o tempo que o universo existiu até agora, bilhões e bilhões de vezes.

Mas isso é a criptografia digital moderna. Desde a sua ascensão inicial em Esparta e na Roma Antiga até ao seu papel fundamental em ambas as Guerras Mundiais, traçamos a linha do tempo da criptografia desde o início:

5 maiores ameaças à criptografia

Embora a criptografia seja há muito tempo uma defesa eficaz contra violações, interceptação de comunicações e comprometimento de dados, os avanços tecnológicos trouxeram um novo conjunto de desafios:

1. Computação quântica

A ascensão da computação quântica apresenta uma faca de dois gumes para a criptografia. Por um lado, oferece potencial para chaves de criptografia mais robustas, resistentes até mesmo aos supercomputadores mais poderosos. Por outro lado, também ameaça a integridade dos métodos de criptografia comumente usados, como o RSA, que poderá ser quebrado por computadores quânticos num futuro próximo.

2. Segurança de chave

As chaves de criptografia são a base da criptografia moderna. Se um invasor conseguir obter a chave de criptografia, ele poderá descriptografar os dados. É por isso que é essencial manter as chaves de criptografia seguras. No entanto, existem várias maneiras pelas quais as chaves de criptografia podem ser comprometidas, inclusive por meio de ataques de engenharia social, violações de dados e infecções por malware.

3. Blockchain e segurança monetária

A tecnologia Blockchain está sendo cada vez mais usada para proteger dados e transações. No entanto, a blockchain tem suas vulnerabilidades. Por exemplo, se um invasor for capaz de controlar a maioria dos nós em uma rede blockchain, ele poderá executar um “ataque de 51%” e reverter ou modificar transações. As carteiras Blockchain também são frequentemente alvo de hackers, pois podem conter grandes quantidades de criptomoedas.

4. Dificuldade para ação das forças da lei

A criptografia torna mais difícil para as autoridades policiais investigarem crimes. Os criminosos usam aplicativos de bate-papo criptografados de ponta a ponta, assim como todos nós, e suas comunicações seriam, compreensivelmente, um tesouro de evidências e pistas para solucionar crimes. Isto levou a pedidos de backdoors na criptografia, o que permitiria que as autoridades policiais acessassem dados criptografados sem o conhecimento ou permissão do suspeito. No entanto, muitos argumentam que a tecnologia que utiliza backdoors, por definição, já não é encriptada de ponta a ponta e seria uma grande perda para a defesa da privacidade.

5. O fator humano

O erro humano é uma das maiores ameaças à criptografia. Por exemplo, funcionários podem expor acidentalmente chaves de criptografia ou podem ser induzidos a clicar em links maliciosos que instalam malware que pode roubar chaves de criptografia.

O futuro da criptografia: Proteção de dados na era quântica

A evolução da criptografia é uma prova da nossa dedicação para proteger os dados digitais. No entanto, num mundo cada vez mais dependente da tecnologia, garantir a segurança de nossas informações sensíveis nunca foi tão importante.

Face às ameaças avançadas acima mencionadas e a outros desafios formidáveis, está emergindo uma nova era na segurança digital. Os especialistas estão enfrentando esses obstáculos de frente, reforçando nossas vidas digitais com soluções inovadoras. Elas incluem:

Criptografia pós-quântica

A computação quântica está pronta para revolucionar a criptografia. Ao contrário dos métodos tradicionais, que dependem de problemas matemáticos complexos, a computação quântica apresenta desafios inteiramente novos. Seu imenso poder de processamento ameaça resolver rapidamente quebra-cabeças matemáticos que antes eram insolúveis para os computadores clássicos.

A criptografia quântica, uma abordagem inovadora, utiliza as propriedades únicas das partículas quânticas para fornecer comunicações seguras. Essa mudança de paradigma dispensa algoritmos matemáticos clássicos, fornecendo uma base inquebrável para codificação e decodificação de informações. Tanto as empresas como os governos estão investindo fortemente em investigação e desenvolvimento para desbloquear todo o potencial da criptografia quântica e pós-quântica.

Uma das pioneiras neste espaço é a ExpressVPN. A ExpressVPN implementou recentemente proteção pós-quântica para nossos usuários, disponível na versão mais recente de nossos aplicativos.

Blockchain

O blockchain, antes sinônimo de criptomoedas, amadureceu e se tornou uma plataforma poderosa com aplicações multifacetadas, incluindo criptografia. A sua natureza descentralizada e a utilização de funções criptográficas tornam-no numa forte defesa contra adulteração e entrada não autorizada.

Os contratos inteligentes, uma inovação fundamental no ecossistema blockchain, fornecem uma camada automatizada de segurança. Estes contratos autoexecutáveis ​​impõem diretamente os termos de um acordo, ignorando a necessidade de intermediários. À medida que a tecnologia blockchain avança, ela se tornará ainda mais crucial na proteção de transações e dados confidenciais, evitando coisas como “ataques de 51%”.

Criptografia homomórfica

A criptografia homomórfica é uma revolução na segurança de dados. Ao contrário da criptografia típica, que precisa de descriptografia para realizar os cálculos, ela permite executar operações diretamente em dados criptografados. Essa inovação permite cálculos seguros, ao mesmo tempo que mantém a privacidade das informações.

À medida que as indústrias enfrentam a crescente demanda por serviços seguros baseados em nuvem e análise de dados, a criptografia homomórfica está se tornando cada vez mais importante. Ao permitir cálculos em dados criptografados, atinge-se um equilíbrio entre privacidade e utilidade dos dados. Ela tem o potencial de transformar inúmeras áreas, da saúde às finanças.

Perguntas frequentes: sobre criptografia

1. Como funciona a criptografia?

A criptografia é um processo que transforma dados legíveis (texto simples) em um formato ilegível (texto cifrado) usando um algoritmo matemático e uma chave de criptografia. Isso garante que apenas as partes autorizadas possam acessar e compreender as informações.

Existem dois tipos principais de criptografia:

Criptografia simétrica usa a mesma chave para criptografia e descriptografia. Este é o tipo mais comum de criptografia e é usado em muitos aplicativos, como navegadores da web, clientes de email e software de criptografia de arquivos.

Criptografia assimétrica usa duas chaves diferentes: uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é usada para criptografar dados e a chave privada é usada para descriptografar dados. A criptografia assimétrica é frequentemente usada em assinaturas digitais e protocolos de comunicação seguros.

A criptografia é uma parte essencial das atividades online modernas, desde a segurança de transações online até a proteção de dados e comunicações confidenciais.

2. Como funciona a criptografia no WhatsApp?

O WhatsApp emprega criptografia de ponta a ponta para proteger as conversas dos usuários. Esta medida de segurança de alto nível é baseada no Protocolo de Sinal desenvolvido pela Open Whisper Systems.

Cada usuário está equipado com uma chave privada e uma pública, componente fundamental deste método de criptografia. Quando um usuário inicia o aplicativo, uma chave privada é gerada automaticamente e armazenada na biblioteca de dados do aplicativo. Simultaneamente, a chave pública é transmitida juntamente com a mensagem ao destinatário pretendido.

A função da chave pública é criptografar a mensagem enquanto ela está em trânsito. Após o recebimento, o destinatário usa sua chave privada para descriptografar a mensagem. Como ambas as chaves privadas são mantidas nos dispositivos dos usuários, o acesso não autorizado a dados confidenciais por terceiros é efetivamente evitado. Essa criptografia poderosa garante que apenas o verdadeiro destinatário possa ler as mensagens.

3. Os computadores quânticos quebrarão a criptografia?

Sim, os computadores quânticos têm o potencial de quebrar muitos dos algoritmos de criptografia comumente usados ​​hoje. Isso ocorre porque os computadores quânticos podem realizar certos tipos de cálculos matemáticos com muito mais rapidez do que os computadores clássicos. Por exemplo, o algoritmo de Shor pode ser usado para fatorar números grandes em seus fatores primos muito mais rápido do que qualquer algoritmo clássico conhecido. Isso poderia ser usado para quebrar a criptografia RSA, que é um algoritmo de criptografia amplamente utilizado para comunicação segura e armazenamento de dados.

No entanto, é importante observar que os computadores quânticos ainda estão nos estágios iniciais de desenvolvimento e ainda não está claro quando serão poderosos o suficiente para quebrar os algoritmos de criptografia atuais. As estimativas variam, mas alguns especialistas acreditam que poderá levar de 10 a 20 anos até que os computadores quânticos representem uma séria ameaça à criptografia atual.

Enquanto isso, há uma série de medidas que organizações e indivíduos podem tomar para se protegerem da ameaça de computadores quânticos quebrarem a criptografia. Uma opção é usar criptografia pós-quântica, que é um tipo de criptografia projetada para ser resistente a ataques quânticos. Outra opção é usar a distribuição quântica de chaves (QKD), que é um método de distribuição de chaves de criptografia seguro contra ataques clássicos e quânticos.

4. Qual criptografia o https usa?

HTTPS usa criptografia Transport Layer Security (TLS) para proteger os dados em trânsito. TLS é um protocolo criptográfico que fornece comunicação segura em uma rede de computadores. É o sucessor do protocolo Secure Sockets Layer (SSL).

TLS usa uma combinação de criptografia simétrica e assimétrica para proteger os dados. A criptografia simétrica usa a mesma chave para criptografar e descriptografar dados, enquanto a criptografia assimétrica usa duas chaves diferentes, uma chave pública e uma chave privada. A chave pública é usada para criptografar dados e a chave privada é usada para descriptografá-los.

Para estabelecer uma conexão HTTPS, o cliente e o servidor primeiro negociam uma chave de sessão usando criptografia assimétrica. Uma vez estabelecida a chave de sessão, todos os dados transmitidos entre o cliente e o servidor são criptografados usando criptografia simétrica.

TLS também fornece autenticação, que permite ao cliente verificar a identidade do servidor. Isso é feito usando um certificado digital, emitido por uma autoridade de certificação confiável.

5. Qual é a criptografia mais forte?

A melhor criptografia é AES-256. É um algoritmo de criptografia simétrica considerado inquebrável pelos padrões atuais. É usado por governos, militares e provedores de VPN de alta qualidade, como a ExpressVPN, para proteger dados confidenciais. AES-256 usa uma chave de 256 bits, o que significa que existem 2^256 ou 1,1 x 10^77 combinações possíveis. Este é um número verdadeiramente astronômico, e até mesmo os computadores mais poderosos levariam bilhões de anos para quebrar a criptografia AES-256.