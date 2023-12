Mens du kan se FBoy Island ved å koble til en VPN-serverlokasjon i et annet land enn ditt eget, kan det krenke strømmetjenestens og ExpressVPNs bruksvilkår. ExpressVPN er et verktøy for sikkerhet og personvern, som ikke er ment å brukes til omgåelse av opphavsrett. Vi er designet så vi ikke kan se eller kontrollere hva du gjør når du er koblet til VPN-tjenesten vår, så vi må insistere på at du respekterer underholdningsindustrien og alltid overholder vilkårene for bruk.