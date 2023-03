Importante: ExpressVPN Keys viene distribuito gradualmente a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene distribuito gradualmente a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione del browser Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave), e nell’app ExpressVPN per iOS

È possibile importare gli accessi da Dashlane a ExpressVPN Keys utilizzando il computer. ExpressVPN Keys supporta esclusivamente l’importazione degli accessi (email, nomi utente e password). Altri dati, come le informazioni della carta di credito o le note salvate, non verranno importati.

Importa i tuoi dati di accesso da Dashlane utilizzando il computer

1. Importa i tuoi dati di accesso da Dashlane in ExpressVPN Keys

All’interno di Chrome, Opera, Edge, Vivaldi, o Brave, installa l’estensione per Chrome ExpressVPN Keys. Clicca sull’estensione del browser ExpressVPN Keys. Fai clic sulla scheda Opzioni > Impostazioni. Clicca su Importa da servizi esistenti. Inserisci la tua password principale. Seleziona Dashlane. Segui le istruzioni sullo schermo. Seleziona Scegli il file. Seleziona il file CSV esportato in precedenza. Verifica che tutti gli accessi siano stati importati correttamente.

2. Rimuovi l’estensione del browser Dashlane

Dashlane continuerà a richiedere l’inserimento dei dati di accesso a siti o servizi, interferendo con ExpressVPN Keys. Per evitare che ciò accada, basta rimuovere l’estensione del browser Dashlane.

Chrome

All’interno di Chrome, digita chrome://extensions/ nella barra di ricerca. Trova Dashlane. Fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

Microsoft Edge

All’interno di Edge, digita edge://extensions/ nella barra di ricerca. Trova Dashlane. Fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

Brave

All’interno di Brave, digita brave://extensions/ nella barra di ricerca. Trova Dashlane. Fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

Opera

All’interno di Opera, digita opera://extensions nella barra di ricerca. Trova e clicca su Dashlane. Fai clic su Rimuovi estensione > Rimuovi.

Vivaldi

All’interno di Vivaldi, digita vivaldi://extensions/ nella barra di ricerca. Trova Dashlane. Fai clic su Rimuovi > Rimuovi.

Importa i tuoi dati di accesso da Dashlane utilizzando il tuo dispositivo Android

Dashlane non consente di esportare i dati di accesso in formato CSV su Android. Segui la procedura sopra descritta per importare i tuoi accessi utilizzando il computer.

Importa i tuoi dati di accesso da Dashlane utilizzando il tuo dispositivo iOS

Dashlane non consente di esportare gli accessi su iOS. Segui la procedura sopra descritta per importare i tuoi accessi utilizzando il tuo computer.

