Importante: ExpressVPN Keys viene distribuito gradualmente a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene distribuito gradualmente a tutti gli utenti su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione del browser Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave), e nell’app ExpressVPN per iOS

È possibile importare gli accessi da Chrome in ExpressVPN Keys tramite il computer o il dispositivo Android. ExpressVPN Keys supporterà presto l’importazione degli accessi di Chrome su iOS.

Importa i tuoi dati di accesso da Chrome utilizzando il tuo computer

1. Importa i tuoi dati di accesso in ExpressVPN Keys

All’interno di Chrome, installa l’estensione per Chrome di ExpressVPN Keys. Clicca sull’estensione del browser ExpressVPN Keys. Fai clic sulla scheda Opzioni > Impostazioni. Clicca su Importa da servizi esistenti. Inserisci la tua password principale. Seleziona Chrome. Segui le istruzioni sullo schermo. Seleziona Scegli il file. Seleziona il file CSV esportato in precedenza. Verifica che tutti gli accessi siano stati importati correttamente.

2. Rimuovi i tuoi dati di accesso da Chrome

Chrome continuerà a richiedere di inserire gli accessi a siti o servizi, interferendo con ExpressVPN Keys. Per evitare che ciò accada, occorre eliminare gli accessi da Chrome.

Importante: dopo aver eliminato gli accessi da Chrome, non è possibile recuperarli. Assicurati di importare tutti i tuoi accessi da Chrome in ExpressVPN Keys prima di eliminarli..

Per eliminare tutti gli accessi in una volta sola, segui queste indicazioni:

All’interno di Chrome, clicca su . Fai clic su Altri strumenti > Cancella dati di navigazione… Nella scheda Avanzate, scegli Dall’inizio accanto a Intervallo di tempo. Seleziona Password e altri dati di accesso e deseleziona le altre opzioni. Clicca su Cancella dati.

Per eliminare gli accessi singolarmente, è necessario seguire questa procedura:

All’interno di Chrome, digita chrome://settings/passwords nella barra di ricerca. Alla voce Password salvate, clicca su accanto ad ogni accesso. Clicca su Rimuovi. Ripeti gli stessi passaggi per tutti i dati di accesso.

Per evitare che Chrome inserisca automaticamente nomi, email e indirizzi, procedi in questo modo:

All’interno di Chrome, digita chrome://settings/addresses nella barra di ricerca. Disattiva la funzione Salva e compila gli indirizzi.

Importa i tuoi dati di accesso da Chrome utilizzando il tuo computer dispositivo Android

1.

Importa i tuoi dati di accesso in ExpressVPN Keys

Nell’app per Android di ExpressVPN, tocca Opzioni > Impostazioni > Dati. Tocca Importa da servizi esistenti. Tocca Chrome. Segui le istruzioni sullo schermo. Tocca Importa CSV. Seleziona il file CSV esportato in precedenza. Verifica che tutti gli accessi siano stati importati correttamente.

2.

Rimuovi i tuoi dati di accesso da Chrome

Chrome continuerà a richiedere di inserire gli accessi a siti o servizi, interferendo con ExpressVPN Keys. Per evitare che ciò accada, occorre eliminare gli accessi da Chrome.

Importante: dopo aver eliminato gli accessi da Chrome, non è possibile recuperarli. Assicurati di importare tutti i tuoi accessi da Chrome in ExpressVPN Keys prima di eliminarli..

Per eliminare tutti gli accessi in una volta sola, segui queste indicazioni:

All’interno dell’app per Chrome, clicca su . Tocca Impostazioni > Privacy e sicurezza. Tocca Cancella i dati di navigazione. Tocca Avanzate > Dall’inizio. Seleziona solo Password salvate. Tocca Elimina dati.

Per eliminare gli accessi singolarmente, è necessario seguire questa procedura:

All’interno dell’app per Chrome, clicca su . Tocca Settings > Password Manager. Tocca l’accesso. Autenticati. Tocca Elimina > Elimina.

Per evitare che Chrome ti chieda di salvare gli accessi in Google Password Manager o di inserire automaticamente nomi, email e indirizzi, segui questa procedura:

All’interno dell’app per Chrome, tocca . Tocca Impostazioni. Tocca indirizzi e altro, quindi disattiva Salva e compila gli indirizzi. Torna alla schermata delle Impostazioni. Tocca Password Manager > . Disattiva Offre di salvare le password.

Import your Chrome logins using your iOS device

ExpressVPN Keys does not currently support logins exported from Chrome for iOS. Follow the steps above to import your logins using your computer or Android device.

