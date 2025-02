La emocionante combinación de rescate de incendios y drama se unen en el spin-off de Anatomía de Grey, Station 19. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la serie, incluyendo cómo verla online desde donde esté.

Dónde ver Station 19 en español

Disney Plus España

Precio: Desde 10,99 €/mes

Prueba gratuita: Ninguna

Disney Plus transmite Station 19 para los aficionados de España. Las temporadas anteriores están disponibles bajo demanda, y los nuevos episodios estarán disponibles semanalmente. Si está usando ExpressVPN, debe seleccionar una ubicación de servidor donde se encuentre.

Cómo ver Disney Plus con una VPN

Star Plus Latinoamérica

Precio: Desde 219 MXN/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de tres días

Star Plus transmitirá Station 19 para los seguidores en Latinoamérica. Los nuevos episodios deberían estar disponibles semanalmente al mismo tiempo que se transmiten en EE. UU. Si está Latinoamérica y usa ExpressVPN, debe seleccionar una ubicación de servidor en América del Sur.

Tenga en cuenta que Star Plus se fusionó con Disney Plus, con todo su contenido migrando a la aplicación Disney Plus y la aplicación independiente de Star Plus descontinuada.

Dónde ver Station 19 online en EE. UU.

Hulu

Precio: Desde 8 USD/mes

Prueba gratuita: Prueba gratuita de siete días

Hulu ofrece varias formas de ver Station 19. Los episodios de la nueva temporada se transmiten en Hulu + Live TV a medida que se emiten en ABC y están disponibles al día siguiente en Hulu regular. Puede que necesite proporcionar una dirección y tarjeta de crédito válidas de EE. UU. al registrarse.

Disfrute de Hulu con una VPN

Cómo ver Station 19 en 3 pasos

Por qué necesita ExpressVPN para ver Station 19

Una VPN premium como ExpressVPN es la manera perfecta de ver sus programas favoritos de forma segura. ExpressVPN no solo ofrece servidores de alta velocidad en 105 países de todo el mundo, optimizados para transmisión y seguridad, sino que con una VPN, puede transmitir en sus dispositivos e incluso en sus televisores inteligentes y videoconsolas.

Emita Station 19 de forma segura con una VPN en hasta ocho conexiones simultáneas, permitiéndole ver episodios en casa, en movimiento o incluso en el extranjero.

Características clave:

Servidores de alta velocidad en 105 países de todo el mundo, todos optimizados para velocidad y seguridad

Hasta 8 conexiones simultáneas

Servicio al cliente 5 estrellas con soporte de chat en vivo 24/7

Política de privacidad estricta: Sin registros de actividad y sin registros de conexiones

Sitio de soporte integral con artículos sobre solución de problemas, tutoriales en video útiles y más

La tecnología de servidor VPN más avanzada de la industria, TrustedServer , borra los datos en cada reinicio

Nuestro innovador Threat Manager protege tu teléfono de malware y otras aplicaciones de rastreo sospechosas

El protocolo de próxima generación Lightway ofrece mayores velocidades, seguridad y fiabilidad, especialmente en móviles

¿Puedo usar una VPN para ver Station 19 en otro país?

Aunque puede ver Station 19 conectándose a una ubicación de servidor VPN en un país diferente al suyo, hacerlo puede infringir los términos de uso de su servicio de streaming y de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad, no destinada a ser utilizada para la elusión de derechos de autor. Por diseño, no podemos ver ni controlar lo que hace cuando está conectado a nuestro servicio VPN, por lo que debemos insistir en que respete la industria del entretenimiento y siempre honre los términos de uso.

¿De qué trata Station 19?

Derivada del exitoso Anatomía de Grey, Station 19 enciende el drama de los más valientes de Seattle, combinando rescates ardientes con vidas personales apasionantes en la Estación de Bomberos 19. Es donde la acción se encuentra con la emoción; salvar vidas es tanto cuestión de corazón como de heroísmo.

Elenco de Station 19

Jaina Lee Ortiz como Andy Herrera

Jason George como Ben Warren

Grey Damon como Jack Gibson

Barrett Doss como Vic Hughes

Jay Hayden como Travis Montgomery

Danielle Savre como Maya Bishop

Boris Kodjoe como Robert Sullivan

Stefania Spampinato como Carina DeLuca

Carlos Miranda como Theo Ruiz

Josh Randall como Capitán Beckett

Merle Dandridge como Natasha Seo-Yeon Ross

Preguntas frecuentes sobre Station 19

¿En qué canal está Station 19?

Station 19 se emite en ABC y se puede ver en Hulu en Estados Unidos. En España y Latinoamérica, está disponible en Disney Plus y Star Plus.

¿Están conectadas Station 19 y Anatomía de Grey?

Sí, Station 19 es un spin-off de Anatomía de Grey.

¿Se puede ver Station 19 en Prime Video?

Sí, se puede comprar o alquilar Station 19 en Prime Video. El programa no está incluido en las suscripciones de Prime Video.

¿‘Station 19’ está en Netflix?

No, Station 19 no se transmite en Netflix.

