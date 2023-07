Você vai ficar questionando a realidade depois de assistir a este programa! Is It Cake? mistura a linha entre doces e objetos do dia a dia. Nenhum tipo de sobremesa está a salvo, nenhum objeto é tão obscuro que não possa ser confundido, e sua confiança na realidade vai cair por terra mais rápido do que um bolinho mal assado.

Nove talentosos artistas de bolos competem para criar réplicas perfeitas de objetos cotidianos, tudo isso na esperança de ganhar o grande prêmio de US$ 50.000 e o direito de se gabar por ter enganado algumas das maiores estrelas de Hollywood.

Is It Cake? vai deixar você em uma crise existencial, e é possível que você se pegue cutucando objetos do seu cotidiano com um garfo só para se certificar de que não são feitos de bolo. Espere... esta página não é um bolo, né? Acho que não!