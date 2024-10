Netflix

Quer voltar às camadas de sonhos do celebrado thriller de Christopher Nolan A Origem? Você pode assistir a esta joia cinematográfica na Netflix no Canadá. Do icônico pião giratório às cenas de luta de tirar o fôlego em gravidade zero, a Netflix traz cada minuto emocionante do assalto subconsciente de Cobb para a sua tela. Com as velocidades ultrarrápidas da ExpressVPN, você pode desfrutar de streaming confiável em qualquer lugar, garantindo que você não perca um segundo da ação.