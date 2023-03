Precisa de uma VPN para o seu roteador? Assine a ExpressVPN Agora

Este guia mostrará como escolher as configurações de Wi-fi apropriadas em um roteador executando ExpressVPN.

Um roteador executando a ExpressVPN é configurado automaticamente para usar o melhor canal sem fio com base em seu ambiente de rede. Normalmente não há necessidade de ajustar suas configurações. Se você não está obtendo a velocidade ou estabilidade Wi-fi que espera, pode alterar as configurações de Wi-fi do roteador para tentar melhorar sua conexão.

Qual frequência devo escolher, 2,4 GHz ou 5 GHz?

2,4 GHz e 5 GHz são as duas frequências que os roteadores modernos usam para transmitir conexões sem fio à Internet. As principais diferenças entre eles são cobertura e velocidade.

A frequência de 2,4 GHz oferece uma faixa maior de cobertura, mas velocidades mais lentas.

A frequência de 5 GHz oferece uma faixa de cobertura menor, mas velocidades mais rápidas.

Se você deve escolher 2,4 GHz ou 5 GHz depende de vários fatores, como o tamanho de sua casa ou escritório, interferências próximas e redes Wi-fi vizinhas. Como a frequência de 2,4 GHz é usada por muitos dispositivos hoje em dia, como alto-falantes Bluetooth e micro-ondas, é provável que 2,4 GHz esteja superlotado do que a faixa de 5 GHz.

Quando a frequência de 2,4 GHz é mais adequada?

uma casa grade ou escritório que requer maior cobertura

dispositivos que se movem muito ou estão mais distantes do roteador

atividades que requerem uma largura de banda menor (por exemplo, navegar na internet)

uma área de estar pouco povoada com baixa interferência de outros dispositivos

Quando a frequência de 5 GHz é mais adequada?

uma casa ou escritório menor que não requer cobertura ampla

dispositivos localizados perto do roteador

atividades que requerem uma largura de banda maior (por exemplo, jogos e streaming em HD)

uma área habitacional densamente povoada com alta interferência de outros dispositivos

Saiba mais sobre as frequências de banda de 2,4 GHz e 5 GHz.

Qual largura de banda do canal devo escolher?

A largura de banda do canal é a quantidade de dados que podem ser transferidos em uma rede. As frequências de 2,4 GHz e 5 GHz vêm com diferentes conjuntos de larguras de banda:

2.4 GHz: 20 MHz ou 40 MHz

5 GHz: 20 MHz, 40 MHz ou 80 MHz

Em teoria, larguras de banda de canal mais altas significam que mais dados podem ser transferidos. Na prática, as taxas de transferência de dados variam conforme a frequência em que você está e interferências de dispositivos e redes próximas.

A frequência de 2,4 GHz – 20 MHz ou 40 MHz

Geralmente, escolha o padrão de 20 MHz, que oferece um número maior de canais sem sobreposição e maior estabilidade em locais lotados. Use apenas 40 MHz quando estiver em uma área remota com baixa interferência de redes e dispositivos próximos. Isso permite que você aproveite as velocidades mais altas disponíveis.

A frequência de 5 GHz – 20 MHz, 40 MHz ou 80 MHz

Se você optar por usar a frequência de 5 GHz, escolha a maior largura de banda disponível, sendo de 80 MHz, para aproveitar a velocidade mais alta.

Quais canais devo escolher?

A frequência de 2,4 GHz opera 11 canais, enquanto a frequência de 5 GHz opera 23 canais. Escolher o canal certo pode aumentar a velocidade e a estabilidade do Wi-Fi.

A frequência de 2,4 GHz

Em geral, use o canal padrão 1, 6 ou 11. Esses são os únicos canais não sobrepostos da frequência de 2,4 GHz.

Se você ainda não está obtendo a velocidade e a estabilidade do Wi-fi que espera, suas redes vizinhas podem estar usando o mesmo canal que você, levando a quedas de desempenho da rede. Nesse caso, você pode instalar um aplicativo analisador de rede de terceiros que procura canais disponíveis.

Aviso: a ExpressVPN não é afiliada a nenhum aplicativo analisador de rede de terceiros. Use esses aplicativos por sua conta e risco.

A frequência de 5 GHz

Em geral, use o canal 36, 40, 44 ou 48. Esses canais são adequados para uso doméstico e menos propensos a serem afetados por interferência externa. Você também pode instalar um aplicativo analisador de rede de terceiros que procura os canais disponíveis para você usar.

Aviso: a ExpressVPN não é afiliada a nenhum aplicativo analisador de rede de terceiros. Use esses aplicativos por sua conta e risco.

Ativando a segurança WPA3 no Aircove

O ExpressVPN Aircove permite que você escolha entre proteção de senha WPA2 e WPA3 para conexões Wi-fi. Para compatibilidade máxima do dispositivo, o Aircove usa WPA2 por padrão.

Para maior segurança em dispositivos suportados, você pode habilitar o WPA3:

Entre no seu painel de configurações do Aircove. Configurações de Rede > Configurações de Wi-fi.

Selecione

Selecione Configurações avançadas. Em seguida, selecione suas opções preferidas. Em Outras configurações, você pode ativar ou desativar a segurança WPA3. Selecione Salvar.



Selecione Continuar .

NOTA: Depois que o WPA3 estiver ativado, os dispositivos que estavam conectados anteriormente à rede Wi-fi continuarão a usar o WPA2, a menos que “esqueçam” a rede e se conectem novamente.

Como ocultar o nome da sua rede

Se você não quiser que o nome da rede do seu roteador (SSID) fique visível para seus vizinhos, você pode ocultá-lo nas configurações do seu roteador.

Nota: Após ocultar o nome da rede do seu roteador, conecte seus dispositivos ao roteador usando um cabo LAN. Se o seu dispositivo não tiver uma porta Ethernet (por exemplo, iPhone), você precisará configurar manualmente uma conexão nas configurações do seu dispositivo.

Leia mais sobre como ocultar o nome da sua rede Wi-fi.

Como alterar as configurações de Wi-fi do roteador

Entre no seu roteador executando a ExpressVPN. Selecione Configurações de Rede > Configurações de Wi-fi.

Selecione Configurações avançadas. Selecione suas opções preferidas. Em Outras configurações, você pode ativar ou desativar Ocultar nome da rede (SSID). Selecione Salvar.

Selecione Continuar.

Pode levar alguns minutos para que seu dispositivo detecte sua rede atualizada. Se você estiver se conectando ao roteador executando a ExpressVPN usando Wi-fi, aguarde até que o nome da rede apareça na lista de redes e selecione-a.

Se sua rede não aparecer na lista, talvez você tenha selecionado um canal Wi-fi que não está disponível em sua região. Para resolver isso, escolha outro canal Wi-fi:

Conecte seu dispositivo ao roteador usando a outra largura de banda do canal Wi-fi (2,4 ou 5 GHz) ou um cabo Ethernet Entre no seu roteador usando ExpressVPN. Selecione Configurações de rede > Configurações de Wi-Fi > Configurações avançadas. Escolha outro canal Wi-Fi. Selecione Salvar.

