Este guia mostrará as versões de diferentes dispositivos compatíveis com as versões mais recentes do aplicativo ExpressVPN. As versões mais recentes do aplicativo vêm com aprimoramentos de segurança e privacidade, mas podem não ser compatíveis com versões mais antigas do dispositivo

Windows

O aplicativo ExpressVPN para Windows requer o Windows 7 ou superior para ser executado. Descubra qual versão do Windows você está usando.

Se você estiver usando o Windows 7 ou superior, use o aplicativo ExpressVPN para Windows.

Se você estiver usando o Windows Vista ou inferior:

Atualize sua versão do Windows ou

Se você não conseguir atualizar sua versão do Windows, use a configuração manual para OpenVPN

Mac

O aplicativo ExpressVPN para Mac requer macOS 10.13 ou superior. Descubra qual versão do Mac você está usando.

Sistema operacional Mac Versão ExpressVPN compatível macOS 10.13 ou superior Use o aplicativo ExpressVPN para Mac. Mac OS X 10.11 ou macOS 10.12 O suporte do aplicativo para essas versões é limitado. Atualize para macOS 10.13 ou superior para usar a versão completa do aplicativo. Saiba mais sobre o suporte reduzido a aplicativos para Mac OS X 10.11 e macOS 10.12. Mac OS X 10.10 ou inferior O aplicativo ExpressVPN para Mac não oferece suporte a essas versões. Atualize para o macOS 10.13 ou superior. Se você não pode atualizar, use a configuração manual para OpenVPN.

Android

O aplicativo ExpressVPN para Android requer Android 5 ou superior para ser executado. Descubra qual versão do Android você está usando.

Se você estiver usando o Android 5 ou superior, use o aplicativo ExpressVPN para Android.

Se você estiver usando o Android 4.4 ou inferior:

Atualize sua versão do Android ou

Se você não conseguir atualizar sua versão do Android, use a configuração manual para OpenVPN

iOS

O aplicativo ExpressVPN para iOS requer iOS 12 ou superior para executar. Descubra qual versão do iOS você está usando.

Se você estiver usando uma versão compatível do iOS, use o aplicativo ExpressVPN para iOS.

Se você estiver usando o iOS 11 ou inferior, atualize seu iOS para baixar a versão mais recente do aplicativo.

Linux

O aplicativo ExpressVPN para Linux é compatível com essas versões de distribuição do Linux e suas arquiteturas de sistema associadas:

Ubuntu: Todos os lançamentos LTS e provisórios atualmente suportados pela janela de suporte padrão do Ubuntu Funciona em AMD64 e i386 para Ubuntu de 64 bits / 32 bits respectivamente

Debian: 9 (Stretch), 10 (Buster) e 11 (Bullseye) Funciona em x86_64

Fedora: 36 and 37 Funciona em x86_64

Arch: Última versão contínua Funciona em x86_64

Raspberry Pi (armhf): 9 (Stretch) e 10 (Buster) Funciona em armhf

Mint: Linux Mint 19, 20.1 e 21.1 e Linux Mint Debian Edition (LMDE) 5 Funciona em x86_64 and x86



Roteadores

ExpressVPN para roteadores é compatível com os seguintes modelos de roteador:

Asus

RT-AC68U (até v3)

RT-AC87U

RT-AC56R

RT-AC56S

RT-AC56U

ExpressVPN

ExpressVPN Aircove AX1800

Linksys

Netgear

Netgear R6300v2

Netgear R6700v3

Netgear R6400v2

Netgear Nighthawk R7000

Netgear Nighthawk R7000P

Se o seu roteador não for compatível com ExpressVPN, veja uma lista de roteadores que podem usar as configurações manuais da ExpressVPN.

