Importante: O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Dispositivos rooteados (Android) deixam os logins salvos no seu gerenciador de senhas menos seguros.

Por isso, quando você utiliza o gerenciador de senhas pela primeira vez em um dispositivo rooteado, o aplicativo mostrará uma mensagem de aviso que diz “Dispositivo com Jailbreak/rooteado detectado. Seu dispositivo está mais vulnerável a ameaças de segurança, o que deixa seus logins armazenados em seu gerenciador de senhas menos seguros”. Você pode tocar em Aceitar riscos para continuar ou tornar os dados armazenados no seu gerenciador de senhas mais seguros desabilitando o root no aplicativo gerenciador de root que você utilizou.

Se isto não for possível, você pode precisar restaurar o firmware original do seu dispositivo. Isto, porém, pode apagar os dados do seu dispositivo.

