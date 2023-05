Importante: O ExpressVPN Keys está sendo implementado gradualmente no Windows, Mac e Linux por meio de uma Android. O ExpressVPN Keys está sendo implementado gradualmente no Windows, Mac e Linux por meio de uma extensão do navegador Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo da ExpressVPN para iOS

Com o ExpressVPN Keys, você também pode armazenar as informações do seu cartão de crédito ou débito, além de logins e notas seguras. Ele também pode preencher automaticamente os detalhes do seu cartão em sites, permitindo que você faça compras online com segurança e facilidade.

Como adicionar os detalhes do seu cartão de crédito ou débito

Importante: Você pode adicionar os detalhes do seu cartão usando o aplicativo da ExpressVPN para iOS e Android. Os detalhes do seu cartão podem ser visualizados no aplicativo da ExpressVPN para iOS e Android e na extensão do navegador Chrome da ExpressVPN.

No seu dispositivo Android ou iOS, abra o aplicativo da ExpressVPN. Toque na guia Keys. Desbloqueie o gerenciador de senhas. Toque em . Toque em Adicionar cartão de Crédito/Débito. Preencha os campos. Toque em SALVAR.

Como editar ou excluir os detalhes do seu cartão de crédito, ou débito

Importante: Você pode editar os detalhes do seu cartão usando o aplicativo da ExpressVPN para iOS e Android. Os detalhes do seu cartão podem ser visualizados no aplicativo da ExpressVPN para iOS e Android e na extensão do navegador Chrome da ExpressVPN.

No seu dispositivo Android ou iOS, abra o aplicativo da ExpressVPN. Toque na guia Keys. Desbloqueie o gerenciador de senhas. Encontre e toque nas informações do seu cartão. Toque em EDITAR. Para editar, edite suas informações e toque em SALVAR. Para excluir, toque em Excluir Cartão de Crédito > EXCLUIR PERMANENTEMENTE.

Como importar os detalhes do seu cartão de crédito ou débito

Você pode importar os detalhes do seu cartão de crédito para o ExpressVPN Keys de outros serviços gerenciadores de senhas, como o 1Password, Dashlane ou LastPas. Siga essas instruções.

Como preencher automaticamente os detalhes do seu cartão de crédito ou débito

Importante: O preenchimento automático de detalhes de cartão de crédito ou débito está disponível no aplicativo da ExpressVPN para Android e posteriormente na extensão do navegador ExpressVPN para Chrome.

O ExpressVPN Keys pode preencher automaticamente os detalhes do seu cartão de crédito ou débito em sites, permitindo que você faça compras online com segurança e facilidade. Siga essas instruções.

