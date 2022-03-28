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このガイドでは、ExpressVPN Keys（ExpressVPNのパスワードマネージャー）を設定した後に、初めてログイン情報を保存する方法を紹介します。
目次
ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
Android版ExpressVPN
iOS版ExpressVPN
ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
他のパスワードマネージャーからログイン情報をインポートするには、こちらのサポートページのガイドに従ってください。
既存アカウントのログイン情報を保存する方法：
- ExpressVPN Keysのブラウザ拡張機能をクリックします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- 既存のアカウントを持っているアプリやウェブサイトにアクセスします
- アカウントからサインアウトします
- ログイン情報（ユーザー名とパスワード）を入力してサインインします
- ログイン情報を保存するかを訊ねるプロンプトが表示されるので、保存をクリックします
新規アカウントのログイン情報を保存する方法：
- ExpressVPN Keysのブラウザ拡張機能をクリックします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- 新規のアカウントを登録したいアプリやウェブサイトにアクセスします
- ユーザー名やメールアドレスを入力します
- パスワード欄をクリックしてパスワードを入力します（クリックして、パスワードマネージャーが提案するパスワードを生成することもできます）
- アカウントの設定を行います
- ログイン情報を保存するかを訊ねるプロンプトが表示されるので、保存をクリックします
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
Android版ExpressVPN
他のパスワードマネージャーからログイン情報をインポートするには、こちらのサポートページのガイドに従ってください。
新規または既存の（ExpressVPNアプリ内）アカウントのログイン情報を保存する方法：
- ExpressVPNアプリを開きます
- Keysタブをタップします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- をタップします
- タイトル、ユーザー名、メールアドレス欄に入力します
- パスワードを入力します（タップして、パスワードマネージャーが提案するパスワードを生成することもできます）
- 保存をタップします
新規または既存の（アプリまたはウェブサイト内）アカウントのログイン情報を保存する方法：
手順を進める前に、アプリの設定で自動入力を有効にしてください。
- ログイン画面またはページに移動します
- ユーザー名またはパスワード欄をタップします
- キーボードまたは新規ログインの追加のドロップダウンボタンをタップします
- ログイン情報の詳細を入力します
- 保存＆入力をタップします
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
iOS版ExpressVPN
他のパスワードマネージャーからログイン情報をインポートするには、こちらのサポートページのガイドに従ってください。
新規または既存のアカウントのログイン情報を保存する方法：
- ExpressVPNアプリを開きます
- Keysタブをタップします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- 右上にあるをタップします
- タイトル、ユーザー名、メールアドレス欄に入力します
- パスワードを入力します（タップして、パスワードマネージャーが提案するパスワードを生成することもできます）
- 保存をタップします
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。