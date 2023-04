Aunque la VPN integrada de Brave les brinda protección a los usuarios del navegador Brave, existen algunas diferencias clave con lo que ofrece una VPN de primera categoría. En primer lugar, la VPN integrada no ofrece una amplia selección de ubicaciones de servidores para que el ocultamiento de ubicación sea flexible. En segundo lugar, actualmente no tiene un interruptor de seguridad de red, aunque está en desarrollo.

Need help? Chat with us!