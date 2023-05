¿Necesita una VPN o DNS en su dispositivo? Comprar ExpressVPN ahora

Importante: ExpressVPN Keys se está implementando gradualmente en Windows, Mac y Linux a través de una Android. ExpressVPN Keys se está implementando gradualmente en Windows, Mac y Linux a través de una extensión de navegador para Chrome , y en la aplicación de ExpressVPN para iOS

Los dispositivos con jailbreak (iOS) o rooteados (Android) causan que los inicios de sesión almacenados en su gestor de contraseñas sean menos seguros.

Debido a esto, cuando utilice el gestor de contraseñas por primera vez en un dispositivo rooteado, la aplicación le mostrará un mensaje de advertencia que dice “Jailbroken/rooted device detected. Your device is more vulnerable to security threats, which makes logins stored in your password manager less secure” (Dispositivo con jailbreak/rooteado detectado. Su dispositivo es más vulnerable a amenazas de seguridad, haciendo que los inicios de sesión guardados en su gestor de contraseñas sean menos seguros). Usted puede tocar “Accept risks” (Aceptar el riesgo) para continuar, o proteger mejor los datos almacenados en su gestor de contraseñas haciendo lo siguiente:

Android: deshabilite el root en la aplicación de administrador de root que utilizó. Si esto no es posible, restaure el firmware original de su dispositivo.

iOS: restaure el firmware original de su dispositivo.

Nota: restaurar el firmware original de su dispositivo podría borrar los datos de su dispositivo.

