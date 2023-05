Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Importante: O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo gradualmente lançado para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

O ExpressVPN Keys (o gerenciador de senhas da ExpressVPN) foi desenvolvido em observância às melhores práticas da indústria para aplicativos seguros e infraestrutura de nuvem, conduzindo, ainda, modelos extensivos de ameaças e avaliações de segurança.

Os logins e senhas armazenados no seu gerenciador de senhas são protegidos em todos os momentos com criptografia de conhecimento zero, que garante que apenas você pode ver seus dados descriptografados (seus logins e senhas). Isto porque seus dados são criptografados e descriptografados em seus dispositivos utilizando sua senha principal, que você cria quando configura a sua conta ExpressVPN Keys. Mais ninguém, nem mesmo a ExpressVPN, pode ver os logins e senhas armazenados no seu gerenciador de senhas, porque apenas você sabe a senha principal.

A combinação de uma senha principal forte e a criptografia de conhecimento zero proporciona um alto nível de segurança para os usuários do ExpressVPN Keys.

Saiba mais sobre como seus dados são tratados.

