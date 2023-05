Importante: O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via Android. O ExpressVPN Keys está sendo lançado gradualmente para Windows, Mac e Linux via extensão de navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Seus dados são protegidos pela sua senha principal, que é criada – e conhecida apenas – por você e nunca sai dos seus dispositivos. Sua senha principal é utilizada para gerar uma chave derivada segura, que, por si só, protege uma chave de criptografia AES de 256 bits, a qual mantém seus dados seguros.

Seus dados sempre são criptografados quando transmitidos dos seus dispositivos para os nossos servidores e somente são descriptografados de forma local nos seus dispositivos quando você insere a sua senha principal.

O aplicativo da ExpressVPN utiliza criptografia de conhecimento zero, o que significa que nem a ExpressVPN, nem a Amazon Web Services, nossa parceira de infraestrutura de nuvem, possuem a capacidade técnica de descriptografar e acessar seus dados.

A ExpressVPN está comprometida com a privacidade dos usuários em todo o mundo e as nossas práticas refletem isso, através de uma coleta mínima de dados e garantia de que você mantenha o controle sobre suas informações pessoais.

Para saber mais sobre como os seus dados são tratados, leia a política de privacidade da ExpressVPN.

