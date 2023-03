Importante: ExpressVPN Keys está sendo gradualmente implementado para todos os usuários no Windows, Mac e Linux através de uma Android. ExpressVPN Keys está sendo gradualmente implementado para todos os usuários no Windows, Mac e Linux através de uma extensão do navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Você pode importar seus logins do Dashlane para o ExpressVPN Keys usando o computador. O ExpressVPN Keys suporta apenas a importação de logins (emails, nomes de usuário e senhas). Outros dados, como dados de cartão de crédito ou notas salvas, não serão importados.

Importar seus logins do Dashlane usando seu computador

1. Importar seus logins do Dashlane para ExpressVPN Keys

No Chrome, Opera, Edge, Vivaldi ou Brave, instale a extensão do navegador ExpressVPN Keys para Chrome. Clique na extensão do navegador ExpressVPN Keys. Clique na guia Opções > Configurações. Clique em Importar de serviços existentes. Digite sua senha principal. Selecione Dashlane. Siga as instruções na tela. Clique em Escolher Arquivo. Selecione o arquivo CSV que você exportou anteriormente. Verifique se todos os seus logins foram importados corretamente.

2. Remover a extensão do navegador Dashlane

O Dashlane continuará solicitando que você preencha seus logins para sites ou serviços, interferindo no ExpressVPN Keys. Para evitar isso, remova a extensão do navegador Dashlane.

Chrome

No Chrome, digite chrome://extensions/ na barra de pesquisa. Encontre o Dashlane. Clique em Remover > Remover.

Microsoft Edge

No Edge, digite edge://extensions/ na barra de pesquisa. Encontre o Dashlane. Clique em Remover > Remover.

Brave

No Brave, digite brave://extensions/na barra de pesquisa. Encontre o Dashlane. Clique em Remover > Remover.

Opera

No Opera, digite opera://extensions na barra de pesquisa. Encontre o Dashlane. Clique em Remover > Remover.

Vivaldi

No Vivaldi, digite vivaldi://extensions/na barra de pesquisa. Encontre o Dashlane. Clique em Remover > Remover.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Importar seus logins do Dashlane usando seu dispositivo Android

O Dashlane não permite exportar logins no formato de arquivo CSV no Android. Siga as etapas acima para importar seus logins usando seu computador.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início

Importar seus logins do Dashlane usando seu dispositivo iOS

O Dashlane não permite a exportação de logins no iOS. Siga as etapas acima para importar seus logins usando seu computador.

Precisa de ajuda?

Voltar ao início