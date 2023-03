Importante: ExpressVPN Keys está sendo implementado gradualmente para todos os usuários no Windows, Mac e Linux através de uma Android. ExpressVPN Keys está sendo implementado gradualmente para todos os usuários no Windows, Mac e Linux através de uma extensão do navegador para Chrome (compatível com Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e no aplicativo ExpressVPN para iOS

Você pode importar seus logins do Chrome para o ExpressVPN Keys em seu computador ou dispositivo Android. O ExpressVPN Keys suportará a importação de logins do Chrome no iOS em breve.

Importar seus logins do Chrome usando seu computador

1. Importar seus logins para o ExpressVPN Keys

No Chrome, instale a extensão do navegador ExpressVPN Keys para Chrome. Clique na extensão do navegador ExpressVPN Keys. Clique na guia Opções > Configurações. Clique em Importar de serviços existentes. Digite sua senha principal. Selecione Chrome. Siga as instruções na tela. Clique em Escolher Arquivo. Selecione o arquivo CSV que você exportou anteriormente. Verifique se todos os seus logins foram importados corretamente.

2. Excluir seus logins do Chrome

O Chrome continuará solicitando que você preencha seus logins para sites ou serviços, interferindo no ExpressVPN Keys. Para evitar isso, exclua seus logins do Chrome.

Para excluir todos os seus logins de uma vez, siga estas etapas:

No Chrome, clique em . Clique em Mais ferramentas > Remover dados de navegação… Na guia Avançado, escolha Todo o período ao lado de Período. Selecione Senhas e outros dados de login e desmarque outras opções. Clique em Remover dados.

Para excluir seus logins individualmente, siga estas etapas:

No Chrome, digite chrome://settings/passwords na barra de pesquisa. Em Senhas salvas, clique em ao lado de cada login. Clique em Remover. Repita o mesmo passo para todos os logins.

Para impedir que o Chrome preencha nomes, emails e endereços, siga estas etapas:

No Chrome, digite chrome://settings/addresses na barra de pesquisa. Alterne Salvar e preencher endereços.

Importar seus logins do Chrome usando seu dispositivo Android

1. Importar seus logins para o ExpressVPN Keys

No aplicativo ExpressVPN para Android, toque em Opções > Configurações > Dados. Toque em Importar de serviços existentes. Toque em Chrome. Siga as instruções na tela. Toque em Importar CSV. Selecione o arquivo CSV que você exportou anteriormente. Verifique se todos os seus logins foram importados corretamente.

2. Excluir seus logins do Chrome

O Chrome continuará solicitando que você preencha seus logins para sites ou serviços, interferindo no ExpressVPN Keys. Para evitar isso, exclua seus logins do Chrome.

Para excluir todos os seus logins de uma vez, siga estas etapas:

No aplicativo Chrome, toque em . Toque em Configurações > Privacidade e segurança. Toque em Remover dados de navegação. Toque em Avançado > Todo o período. Selecione apenas Senhas salvas. Toque em Remover dados.

Para excluir seus logins individualmente, siga estas etapas:

No aplicativo Chrome, toque em . Toque em Configurações > Gerenciador de senhas. Toque no login. Autentique sua identidade. Toque em Excluir > Excluir.

Para evitar que o Chrome peça para você salvar logins ou preencher nomes, emails e endereços no Gerenciador de Senhas do Google, siga estas etapas:

No aplicativo Chrome, toque em . Toque em Configurações. Toque em Endereços e mais e desative Salvar e preencher endereços. Volte para a tela Configurações. Toque em Gerenciador de senhas > . Desative Oferta para salvar senhas.

Importar seus logins do Chrome usando seu dispositivo iOS

No momento, o ExpressVPN Keys não oferece suporte a logins exportados do Chrome para iOS. Siga as etapas acima para importar seus logins usando seu computador ou dispositivo Android.

