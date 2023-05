Precisa de VPN/DNS para o dispositivo? Assine a ExpressVPN Agora

Este guia mostrará como criar uma senha principal forte. Se você tiver problemas para criar ou alterar sua senha principal, consulte esta página de resolução de problemas.

Sua senha principal é o que protege seus dados. Ela permite que você – e somente você – acesse e descriptografe os logins armazenados no gerenciador de senhas. Sua senha principal deve ser segura e fácil de lembrar para que ninguém possa adivinhá-la e você possa se lembrar dela facilmente.

Torne-a única

Nunca use a mesma senha em várias contas. Para sua senha principal, crie uma nova senha que você não tenha usado para outros aplicativos e sites, incluindo sua conta da ExpressVPN.

Torne-a fácil de lembrar

Ao definir sua senha principal, tente digitar várias palavras para criar uma senha longa de pelo menos 12 caracteres.

Se ajudar, conte uma história com as palavras para ajudá-lo a lembrar sua senha principal. Se “Brasilcampeaomundo1970#” for sua senha, lembre-se de “o Brasil foi campeão do mundo em 1970.”

Você pode adicionar separadores, como hífens, entre palavras para tornar sua senha principal mais fácil de lembrar, por exemplo, “Brasil-campeao-mundo-1970#”. Não é recomendável usar muitos símbolos porque os símbolos em um dispositivo podem não estar disponíveis em outros dispositivos.

Não use senhas óbvias e fracas

Evite palavras comuns em dicionários, como “maçã” ou “menino”, nomes de lugares, nomes de parentes e datas importantes como aniversários. Usar palavras incomuns torna sua senha mais difícil de decifrar; usar palavras pronunciadas incorretamente é ainda melhor.

Evite substituições comuns de caracteres por símbolos, por exemplo, “P455w0rd” para “Password (Senha)”.

Nunca use sequências de letras consecutivas, números ou teclas do teclado, por exemplo, “abcde45678” ou “querty12321”.

Depois de criar sua senha principal, digite-a algumas vezes. Se você esquecer sua senha principal no futuro, terá que usar seu código de recuperação para acessar o gerenciador de senhas.

