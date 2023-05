VPN of DNS nodig voor je apparaat? Nu ExpressVPN kopen

Belangrijk: ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een ExpressVPN Keys wordt geleidelijk uitgerold op Windows, Mac en Linux via een Chrome-browserextensie (compatibel met Chrome, Opera, Edge, Vivaldi en Brave), en in de ExpressVPN-app voor iOS en Android

Als u de functie Biometrisch ontgrendelen inschakelt, kunt u bij uw inloggegevens die opgeslagen zijn in ExpressVPN Keys zonder dat u uw primaire wachtwoord hoeft in te voeren; zo wordt het eenvoudiger om controle te houden over uw wachtwoordveiligheid.

ExpressVPN Keys heeft geen toegang tot uw biometrische gegevens

ExpressVPN Keys wordt enkel op de hoogte gebracht van het slagen of falen van biometrische authenticatie door Android. Het heeft geen toegang tot gegevens met betrekking tot de geregistreerde biometrie en kan ze ook niet opslaan.

Uw primaire wachtwoord houdt uw gegevens veilig

De functie Biometrisch ontgrendelen dient niet als vervanging van uw primaire wachtwoord voor ExpressVPN Keys en vermindert de veiligheid van ExpressVPN Keys niet.

Zelfs wanneer de functie voor biometrisch ontgrendelen ingeschakeld is, worden uw in ExpressVPN Keys opgeslagen gegevens te allen tijde versleuteld met uw primaire wachtwoord en beschermd met nulkennis encryptie. Lees meer over de veiligheid van ExpressVPN Keys.

Biometrie en primaire wachtwoordveiligheid

Wanneer u de functie Biometrisch ongrendelen inschakelt:

Er wordt een encryptiesleutel gegenereerd door Android en bewaard door Android Keystore.

Uw primaire wachtwoord wordt met die sleutel gecodeerd; de versleutelde versie wordt veilig opgeslagen en is enkel toegankelijk voor de ExpressVPN app, niet voor andere apps of diensten.

Nadat de biometrische authenticatie geslaagd is, krijgt ExpressVPN Keys toegang tot de encryptiesleutel die in de Android Keystore is opgeslagen, en gebruikt die om het primaire wachtwoord te ontsleutelen en uw inloggegevens in ExpressVPN Keys te deblokkeren.

Wanneer u de functie voor biometrisch ontgrendelen uitschakelt:

De encryptiesleutel die bewaard werd door Android Keystore en de gecodeerde versie van uw primaire wachtwoord worden onmiddellijk verwijderd.

Wanneer u uitlogt bij de ExpressVPN Android app of de app verwijdert:

Uw primaire wachtwoord wordt door ExpressVPN verwijderd uit Android Keystore wanneer u uitlogt bij de app. Wanneer u de app van uw apparaat verwijdert, worden zowel het primaire wachtwoord als de encryptiesleutel verwijderd uit Android Keystore.

Wanneer nieuwe biometrie aan uw Android-apparaat toegevoegd is:

De encryptiesleutel die door Android Keystore werd bewaard, wordt ongeldig en de gecodeerde versie van uw primaire wachtwoord wordt verwijderd.

U kunt ExpressVPN Keys niet meer deblokkeren middels biometrie tot u uw primaire wachtwoord opnieuw invoert. Dit verzekert u ervan de uw inloggegevens veilig zijn zelfs wanneer iemand zijn biometrie aan uw apparaat toevoegt zonder uw toestemming.

