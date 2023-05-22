ExpressVPN Keysを使用すると、ログイン情報とセキュアメモのほか、クレジット/デビットカード情報も保存できます。ウェブサイトにカード情報の自動入力も可能で、オンライン購入を安全、簡単にします。
目次
クレジット/デビットカード情報の追加方法
クレジット/デビットカード情報の編集・削除方法
カード情報のインポート方法
クレジット/デビットカード情報の自動入力方法
クレジット/デビットカード情報の追加方法
- AndroidまたはiOSデバイスで、ExpressVPNアプリを開きます
- Keysタブをタップします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- をタップします
- クレジット/デビットカードを追加をタップします
- フィールドを入力します
- 保存をタップします
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
クレジット/デビットカード情報の編集・削除方法
- AndroidまたはiOSデバイスで、ExpressVPNアプリを開きます
- Keysタブをタップします
- パスワードマネージャーのロックを解除します
- カード情報を見つけてタップします
- 編集をタップします
- 編集するためには、ご自分の情報を編集してから保存をタップします
- 削除するためには、クレジットカードを削除 > 永久に削除をタップします
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クレジット/デビットカード情報のインポート方法
1Password、Dashlane、LastPassなどの他のパスワードマネージャーサービスからExpressVPN Keysにクレジットカード情報をインポートできます。この指示に従ってください。
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クレジット/デビットカード情報の自動入力方法
ExpressVPN Keysは、ウェブサイトにクレジット/デビットカード情報を自動入力することが可能で、オンライン購入を安全、簡単にします。この指示に従ってください。
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