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重要：ExpressVPN Keysは、Windows、Mac、Linuxのすべてのユーザーが利用可能なChromeブラウザ拡張機能（Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、Braveに対応）、およびiOSAndroid版ExpressVPNアプリで、徐々に展開されています。

ExpressVPN Keysを使用すると、ログイン情報とセキュアメモのほか、クレジット/デビットカード情報も保存できます。ウェブサイトにカード情報の自動入力も可能で、オンライン購入を安全、簡単にします。

目次

クレジット/デビットカード情報の追加方法
クレジット/デビットカード情報の編集・削除方法
カード情報のインポート方法
クレジット/デビットカード情報の自動入力方法

クレジット/デビットカード情報の追加方法

重要：iOSおよびAndroid版ExpressVPNアプリを使って、カード情報を追加できます。カード情報は、iOSおよびAndroid版ExpressVPNアプリと、ExpressVPN Chromeブラウザ拡張機能で見ることが可能です。 
  1. AndroidまたはiOSデバイスで、ExpressVPNアプリを開きます
  2. Keysタブをタップします
  3. パスワードマネージャーのロックを解除します
  4. Add icon.をタップします
  5. クレジット/デビットカードを追加をタップします
  6. フィールドを入力します
  7. 保存をタップします

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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クレジット/デビットカード情報の編集・削除方法

重要：iOSおよびAndroid版ExpressVPNアプリを使って、カード情報を編集できます。カード情報は、iOSおよびAndroid版ExpressVPNアプリと、ExpressVPN Chromeブラウザ拡張機能で見ることが可能です。
  1. AndroidまたはiOSデバイスで、ExpressVPNアプリを開きます
  2. Keysタブをタップします
  3. パスワードマネージャーのロックを解除します
  4. カード情報を見つけてタップします
  5. 編集をタップします
  6. 編集するためには、ご自分の情報を編集してから保存をタップします
  7. 削除するためには、クレジットカードを削除 > 永久に削除をタップします

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クレジット/デビットカード情報のインポート方法

1Password、Dashlane、LastPassなどの他のパスワードマネージャーサービスからExpressVPN Keysにクレジットカード情報をインポートできます。この指示に従ってください。

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クレジット/デビットカード情報の自動入力方法

重要：クレジット/デビットカード情報の自動入力は、available in the Android版ExpressVPNアプリと最近の ExpressVPN Chromeブラウザ拡張機能で利用できます。

ExpressVPN Keysは、ウェブサイトにクレジット/デビットカード情報を自動入力することが可能で、オンライン購入を安全、簡単にします。この指示に従ってください。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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