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このガイドでは、ExpressVPN Keys（ExpressVPNのパスワードマネージャー）を使って、あらゆるオンラインアカウントの強力なパスワードを生成する方法を紹介します。
ExpressVPN Keysでは、長く、ランダムで、複雑で、攻撃者による解読が困難な強力なパスワードを生成することができます。生成後は、パスワードマネージャーに保存しておけば、アカウントにサインインする際にクリックまたはタップするだけでパスワードを入力できます。
目次：
ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
Android版ExpressVPN
iOS版ExpressVPN
ExpressVPN Keys Chrome拡張機能
新しいログイン情報の強力なパスワードを生成する
Chrome拡張機能で強力なパスワードを生成する方法：
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をインストールして設定
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をクリック
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 右上にあるをクリック
- パスワード欄にある、新しいパスワードが必要ですか？をクリック
- その他の情報を入力
- 保存をクリック
ウェブサイトで新しいアカウントを作成する際、強力なパスワードを生成する方法：
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をインストールして設定
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をクリック
- アカウントを作成したいウェブサイトを開く
- パスワード欄をクリック
- 推奨パスワードをクリック
- 新しいログイン情報を保存するか尋ねられるので、保存をクリック
既存のログイン情報の強力なパスワードを生成する
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をインストールして設定
- ExpressVPN Keys Chrome拡張機能をクリック
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 保存されたログイン情報をクリック
- 編集をクリック
- パスワード欄にある、強力なパスワードを生成をクリック
- 保存をクリック
新規アカウントや既存ログイン情報のパスワード生成に問題がある場合は、こちらのトラブルシューティングページを参照してください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
Android版ExpressVPN
新しいログイン情報の強力なパスワードを生成する
ExpressVPNアプリで強力なパスワードを生成する方法：
- ExpressVPNアプリを開く
- Keysタブをタップ
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 右上にあるをタップ
- パスワード欄にある、新しいパスワードが必要ですか？をタップ
- その他の情報を入力
- 保存をタップ
ウェブサイトやアプリで新しいアカウントを作成する際、強力なパスワードを生成する方法：
先に進む前に、アプリの設定で自動入力を有効にしてください。
- ログイン画面またはログインページを開く
- ユーザー名またはパスワードの欄をタップ
- キーボードまたはドロップダウンボタン新規ログインの追加をタップ
- パスワード欄にある新しいパスワードが必要ですか？をタップ
- 保存&入力をタップ
既存のログイン情報の強力なパスワードを生成する
- ExpressVPNアプリを開く
- Keysタブをタップ
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 保存されたログイン情報をタップ
- 右上の編集をタップ
- パスワード欄にある、強力なパスワードを生成をタップ
- 保存をタップ
新規アカウントや既存ログイン情報のパスワード生成に問題がある場合は、こちらのトラブルシューティングページを参照してください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
iOS版ExpressVPN
新しいログイン情報の強力なパスワードを生成する
- ExpressVPNアプリを開く
- Keysタブをタップ
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 右上にあるをタップ
- パスワード欄にある新しいパスワードが必要ですか？をタップ
- その他の情報を入力
- 保存をタップ
既存のログイン情報の強力なパスワードを生成する
- ExpressVPNアプリを開く
- Keysタブをタップ
- パスワードマネージャーのロックを解除
- 保存されたログイン情報をタップ
- 右上の編集をタップ
- パスワード欄にある、強力なパスワードを生成をタップ
- 保存をタップ
新規アカウントや既存ログイン情報のパスワード生成に問題がある場合は、 こちらのトラブルシューティングページを参照してください。
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。