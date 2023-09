La protection avancée d’Aircove offre plus de sécurité à vous et à votre famille. Lorsqu’elle est activée, elle peut bloquer les publicités, les traqueurs web, les sites malveillants et les sites pour adultes. Elle peut également limiter le temps d’accès à internet pour des connexions effectuées depuis des groupes d’appareils spécifiques.

Les fonctionnalités de protection avancée

La protection avancée d’Aircove est une combinaison de paramètres qui comprend Threat Manager, un bloqueur de publicité et un système de contrôle parental.

Threat Manager

Bloqueur de publicités

Bloquer les publicités : pour bloquer l’affichage de nombreuses publicités.

Contrôle parental

pour empêcher vos enfants d’accéder aux sites pornographiques. Bloquer la connexion internet à certaines heures : pour limiter le temps d’accès à internet.

La protection avancée exploite des bases de données libres pour bloquer les publicités, les traqueurs, les sites malveillants et les sites pour adultes. Elle est mise à jour automatiquement une fois par semaine.

Note : la protection avancée fonctionne avec ou sans connexion VPN. Elle fonctionne également lorsque le DNS personnalisé est activé dans les paramètres d’Aircove.

Note : les appareils utilisant un service DNS sécurisé tiers peuvent contourner la protection avancée. Vous pouvez bloquer les serveurs DNS sécurisés dans les paramètres avancés.

Comment activer (ou désactiver) la protection avancée

Chaque groupe d’appareils dispose de ses propres paramètres de protection avancée. Ces paramètres ne s’appliquent qu’aux appareils que vous avez assignés à ce groupe.

Par défaut, les options Bloquer les traqueurs, Bloquer les sites web malveillants et Bloquer les publicités sont activées. Vous pouvez modifier les paramètres de protection avancée manuellement en suivant ces étapes :

Dans un groupe d’appareils, sélectionnez . Sélectionnez Protection avancée.

Activez ou désactivez l’option. Sélectionnez Enregistrer.

Vous serez également invité à configurer les paramètres de protection avancée lorsque vous créez de nouveaux groupes d’appareils.

Questions fréquentes

Puis-je bloquer un site, une publicité ou une application spécifique ?

Non. Les listes de blocage personnalisées ne sont pas prises en charge actuellement, mais elles le seront prochainement.

Pourquoi certains sites web et applications ne fonctionnent pas correctement ?

Si un site web ou une application ne fonctionne pas comme prévu, vous devrez peut-être désactiver temporairement les paramètres de protection avancée.

Pour désactiver temporairement les paramètres de protection avancée, suivez ces étapes :

Dans un groupe d’appareils, sélectionnez . Sélectionnez Protection avancée. Désactivez tous les paramètres de protection avancée. Sélectionnez Enregistrer. Essayez d’accéder au site web ou à l’application pour vérifier si le problème est résolu. Réactivez les paramètres de protection avancée lorsque vous aurez terminé.

Pourquoi la protection avancée ne fonctionne pas sur un appareil ou un navigateur web spécifique ?

Les fonctionnalités de protection avancée d’Aircove peuvent présenter des dysfonctionnements sur les appareils ou les navigateurs web qui utilisent un service DNS sécurisé tiers (par exemple, iCloud Private Relay ou Cloudflare).

Pour que la protection avancée fonctionne correctement sur ces appareils, vous devrez activer l’option Ignorer les serveurs DNS sécurisés. Procédez comme suit :

Dans un groupe d’appareils, sélectionnez . Sélectionnez Protection avancée . Activez Ignorer les serveurs DNS sécurisés .





Sélectionnez Enregistrer.

Note : si vous rencontrez des difficultés pour accéder à internet après ces étapes, essayez de désactiver le service DNS sécurisé sur vos appareils ou vos navigateurs web.

Que contient la blocklist ?

La blocklist est établie à partir de bases de données libres relatives aux publicités, aux traqueurs, aux sites pour adultes et aux hôtes malveillants identifiés :

Traqueurs web

FadeMind’s 2o7 Network Trackers

Geoffrey Frogeye’s First-Party Trackers

AdguardTeam cname trackers

hkamran80 PiHole Blocklist for SmartTVs

Perflyst PiHole Blocklist for SmartTVs

Sites web malveillants

URLHaus A project from abuse.ch with the goal of sharing malicious URLs.

ThreatFox A project from abuse.ch with the goal of sharing IOCs associated with malware.

AZORult Tracker

DigitalSide Threat-Intel malware domains list

FadeMind’s Risky Hosts

FadeMind’s Spam

Hoshsadiq’s browser-based crypto mining list

Mandiant APT1 Report

Mitchell Krog’s Phishing Database

Miroslav Stampar’s Maltrail Database

Publicités

AdAway

Tiuxo hostlist – ads

yoyo.org

Sites pour adultes

BigDargon’s adult domain blocking hosts file

Sinfonietta’s porn blocking hosts file

Sinfonietta’s snuff-site blocking hosts file

Tiuxo hostlist – pornography

Note : la protection avancée ne bloque que les traqueurs, les sites malveillants, les publicités et les sites pour adultes identifiés dans les blocklists sources. N’oubliez pas de respecter les meilleures pratiques de confidentialité et de sécurité en ligne.

