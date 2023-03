Importante: ExpressVPN Keys se está implementando gradualmente para todos los usuarios en Windows, Mac y Linux a través de una Android. ExpressVPN Keys se está implementando gradualmente para todos los usuarios en Windows, Mac y Linux a través de una extensión de navegador Chrome (compatible con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi y Brave), y en la aplicación de ExpressVPN para iOS

Puede importar sus inicios de sesión de Brave a ExpressVPN Keys usando su computadora o dispositivo Android.

Importar sus inicios de sesión de Brave usando su computadora

1. Importe sus inicios de sesión a ExpressVPN Keys

En Brave, instale la extensión de ExpressVPN Keys para navegador Chrome. Haga clic en la extensión de ExpressVPN Keys para navegador. Haga clic en la pestaña Opciones > Configuración. Haga clic en Importar desde servicios existentes. Escriba su contraseña principal. Seleccione Otro. Siga las instrucciones en la pantalla. Haga clic en Elegir archivo. Seleccione el archivo CSV que exportó anteriormente. Asegúrese de que todos sus inicios de sesión se importen correctamente.

2. Elimine sus inicios de sesión en Brave

Brave continuará solicitándole que rellene sus inicios de sesión para sitios o servicios, lo que interfiere con ExpressVPN Keys. Para evitar esto, elimine sus inicios de sesión de Brave.

Importante: Después de eliminar sus inicios de sesión en Brave, no podrá recuperarlos. Asegúrese de importar todos sus inicios de sesión de Brave a ExpressVPN Keys antes de eliminarlos.

Para eliminar todos sus inicios de sesión a la vez, siga estos pasos:

En Brave, ingrese brave://settings/clearBrowserData en la barra de búsqueda. Haga clic en Avanzado. For Time range, select All Time. Select Passwords and other sign-in data and unselect other options. Click Clear data.

To delete your logins individually, follow these steps:

In Brave, enter brave://settings/passwords in the search bar. Under Saved passwords, click next to each login. Click Remove. Repeat the same step for all the logins.

To prevent Brave from filling names, emails and addresses, follow these steps:

In Brave, enter brave://settings/addresses. Toggle Save and fill basic info off.

Import your Brave logins using your Android device

1. Import your logins into ExpressVPN Keys

In the ExpressVPN Android app, tap Options > Settings > Data. Tap Import from existing services. Tap Brave. Follow the on-screen instructions. Check to ensure all your logins are imported properly.

2. Delete your logins from Brave

Brave will continue to prompt you to fill your logins for sites or services, interfering with ExpressVPN Keys. To prevent this, delete your logins from Brave.

Important: After you delete your logins from Brave, you cannot recover them. Make sure to import all your logins from Brave into ExpressVPN Keys before you delete them.

To delete all your logins at once, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap History > Clear browsing data… Tap Advanced > All time. Select only Saved passwords. Tap Clear data.

To delete your logins individually, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap Settings > Password Manager. Tap the login. Tap the trash icon. Tap Delete password.

To prevent Brave from asking you to save logins in Brave Password Manager or filling names, emails and addresses, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap Settings. Tap Addresses and more, then toggle Save and fill addresses off. Go back to the Settings screen. Tap Password Manager. Tap Save passwords off.

Import your Brave logins using your iOS device

Brave does not allow exporting logins on iOS. Follow the steps above to import your logins using your computer or Android.

