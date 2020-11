Vad är IoT-enheter (Internet of Things)?

IoT, eller Internet of Things, är en term som innefattar alla vardagliga ting som kan anslutas till internet och fjärrstyras via din mobiltelefon eller surfplatta. Smart home-enheter ingår i den här kategorin, och kan omfatta allt från kylskåp och vattenkokare till övervakningskameror och dörrlås. Några exempel på populära IoT-enheter är Google Home, Amazon Echo Plus, August Smart Lock Pro, Ring-dörrkamera, Nest Protect-brandvarnare och Philips Hue-smartbelysning.