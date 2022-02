Titta på DirecTV Stream (AT&T TV Now) med VPN

Bägge former av DirecTV – paraboltjänsten och de webbaserade Now-versionerna – erbjuder en DVR-tjänst via molnet och tillgång till lokala kanaler på stora marknader.

DirecTV är fortfarande namnet på AT&T:s traditionella paraboltjänst. Du behöver inte installera DirecTV för att skaffa DirecTV Now/AT&T Now. Men om du redan prenumererar på paraboltjänsten DirecTV kan du få onlinestreaming via tjänsten utan extra kostnad.

DirecTV Now är det gamla namnet och AT&T TV Now är det nya namnet. Båda hänvisar till samma tjänst: en webbaserad streamingplattform som ger prenumeranter tillgång till program live och on-demand över internet mot en månadsavgift. Det erbjuder populära kanaler som HBO , Showtime och ESPN plus exklusiva sportpaket som NFL Sunday Ticket .

Den online-exklusiva streamingplattformen DirecTV, tidigare känd som AT&T TV Now,, erbjuder lokala och nationella TV-sändningar, filmer on demand och mycket mer.

