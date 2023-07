리얼리티 TV를 좋아한다면 Discovery Plus 가 가입하기 좋은 서비스입니다. Discovery Plus는 푸드 트럭 레이스의 모든 시즌을 포함하여 다수의 리얼리티 프로그램을 제공합니다. 모든 Discovery 리얼리티 프로그램이 그렇듯이 Food Network에서 푸드 트럭 레이스가 방영된 당일에 Discovery Plus에서 해당 에피소드를 스트리밍할 수 있습니다. 신규 회원은 Discovery Plus 7일 무료 체험을 이용할 수 있습니다.

Need help? Chat with us!