コンピュータを使って、LastPassからExpressVPN Keysにログイン情報をインポートできます。ExpressVPN Keysはログイン情報（メールアドレス、ユーザー名、パスワード）のインポートのみ対応します。クレジットカード情報などのその他のデータや保存したメモはインポートされません。
目次
コンピュータを使ってLastPassログイン情報をインポート
Androidデバイスを使ってLastPassログイン情報をインポート
iOSデバイスを使ってLastPassログイン情報をインポート
コンピュータを使ってLastPassログイン情報をインポート
1. ExpressVPN KeysにLastPassログイン情報をインポート
- Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、BraveにChrome対応ExpressVPN Keysブラウザ拡張子をインストール
- ExpressVPN Keysブラウザ拡張子をクリック
- オプションタブ > 設定をクリック
- 既存のサービスからインポートをクリック
- プライマリパスワードを入力
- LastPassを選択
- 画面上の指示に従う
- ファイル選択をクリック
- 予めエクスポートしておいたCSVファイルを選択
- すべてのログイン情報が適切にインポートされているかどうかを確認
2. LastPassブラウザ拡張子を削除
LastPassはサイトやサービスにお持ちのログイン情報を入力するようにプロンプトを表示し続け、 ExpressVPN Keysを妨げます。これを避けるためには、LastPassブラウザ拡張子を削除してください。
Chrome
- Chromeの検索バーに、chrome://extensions/と入力
- LastPassを見つける
- 削除 > 削除をクリック
Microsoft Edge
- Edgeの検索バーに、edge://extensions/と入力
- LastPassを見つける
- 削除 > 削除をクリック
Brave
- Braveの検索バーに、brave://extensions/と入力
- LastPassを見つける
- 削除 > 削除をクリック
Opera
- Operaの検索バーに、opera://extensionsと入力
- LastPassを見つけてクリック
- 拡張子を削除 > 削除をクリック
Vivaldi
- Vivaldiの検索バーに、vivaldi://extensions/と入力
- LastPassを見つける
- 削除 > 削除をクリック
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
Androidデバイスを使ってLastPassログイン情報をインポート
LastPassは、Android上でのログイン情報エクスポートを許可していません。上記の手順に従って、コンピュータを利用してログイン情報をインポートしてください。
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iOSデバイスを使ってLastPassログイン情報をインポート
LastPassは、iOS上でのログイン情報エクスポートを許可していません。上記の手順に従って、コンピュータを利用してログイン情報をインポートしてください。
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