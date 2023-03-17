パソコンを使ってiCloud KeychainからExpressVPN Keysにログイン情報をインポートできます。ExpressVPN Keysは、ログイン情報（メールアドレス、ユーザー名、パスワード）のインポートのみに対応しています。クレジットカードの詳細や保存したノートなど、その他のデータはインポートされません。
目次
パソコンを使ってiCloud Keychainのログイン情報をインポート
Androidデバイスを使ってiCloud Keychainのログインをインポート
iOSデバイスを使ってiCloud Keychainのログインをインポート
パソコンを使ってiCloud Keychainのログイン情報をインポート
1. ExpressVPN KeysにiCloud Keychainのログイン情報をインポート
- Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、BraveでChrome版ExpressVPN Keysブラウザ拡張機能をインストール
- ExpressVPN Keysブラウザ拡張機能をクリック
- オプションタブ > 設定をクリック
- 既存のサービスからインポートするをクリック
- プライマリーパスワードを入力
- iCloud Keychainを選択
- 画面の指示に従って操作します
- ファイルを選択をクリック
- 先ほどエクスポートしたCSVファイルを選択
- すべてのログイン情報が正しくインポートされていることを確認してください
2. iCloud Passwordsブラウザ拡張機能を削除
WindowsデバイスでiCloud Passwordsブラウザ拡張機能を使用している場合、サイトやサービスのログイン時にプロンプトが表示され続け、ExpressVPN Keysの妨げとなるおそれがあります。これを防ぐには、iCloud Passwordsブラウザ拡張機能を削除してください。
Chrome
- Chromeの検索バーに chrome://extensions/ と入力し
- iCloud Passwordsを見つけ
- 削除 > 削除をクリックします
Microsoft Edge
- Edgeの検索バーに edge://extensions/ と入力し
- iCloud Passwordsを見つけ
- 削除 > 削除をクリックします
ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。
Androidデバイスを使ってiCloud Keychainのログインをインポート
iCloud Keychainのログイン情報は、Androidではエクスポートできません。上記の手順で、パソコンを使ってログインをインポートしてください。
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iOSデバイスを使ってiCloud Keychainのログインをインポート
iCloud Keychainのログイン情報は、iOSではエクスポートできません。上記の手順で、パソコンを使ってログインをインポートしてください。
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