目次 コンピュータを使用してBraveのログイン情報をインポート

Androidデバイスを使用してBraveのログイン情報をインポート

iOSデバイスを使用してBraveのログイン情報をインポート

コンピュータを使用してBraveのログイン情報をインポート

1. ExpressVPN Keysにログイン情報をインポート

Braveで、ExpressVPN Keys Chromeブラウザ拡張機能をインストールする ExpressVPN Keysブラウザ拡張機能をクリックする オプションタブ > 設定をクリックする 既存のサービスからインポートするをクリックする プライマリパスワードを入力する その他を選択する 画面上の指示に従う ファイルを選択をクリックする 先ほどエクスポートしたCSVファイルを選択する すべてのログイン情報が正しくインポートされているか確認する

2. Braveのログイン情報を削除

Braveは、サイトやサービスのログイン情報を入力するよう促し続け、ExpressVPN Keysに影響を及ぼします。これを避けるために、Braveからログイン情報を削除してください。

重要: Braveからログイン情報を削除した後は、復元できません。削除する前に必ずBraveからすべてのログイン情報をExpressVPN Keysにインポートする必要があります。

ログイン情報を一括で削除する場合:

Braveの検索バーに、brave://settings/clearBrowserDataと入力する 詳細設定をクリックする 期間は全期間を選択する パスワードとその他のログインデータを選択し、他のオプションは選択しない データを削除をクリックする

ログイン情報を個別に削除する場合:

Braveの検索バーに、brave://settings/passwordsと入力する 保存したパスワード一覧の、各ログイン情報の横にある をクリックする 削除をクリックする すべてのログイン情報に対して同じ手順を繰り返す

Braveによる名前、メールアドレス、住所の入力を防ぐ方法:

Braveの検索バーに、brave://settings/addressesと入力する 基本情報の保存と入力のトグルをオフにする

Androidデバイスを使用してBraveのログイン情報をインポート

1. ExpressVPN Keysにログイン情報をインポート

ExpressVPN Androidアプリでオプション > 設定 > データをタップ Tap Import from existing services. Tap Brave. Follow the on-screen instructions. Check to ensure all your logins are imported properly.

2. Braveのログイン情報を削除

Brave will continue to prompt you to fill your logins for sites or services, interfering with ExpressVPN Keys. To prevent this, delete your logins from Brave.

Important: After you delete your logins from Brave, you cannot recover them. Make sure to import all your logins from Brave into ExpressVPN Keys before you delete them.

To delete all your logins at once, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap History > Clear browsing data… Tap Advanced > All time. Select only Saved passwords. Tap Clear data.

To delete your logins individually, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap Settings > Password Manager. Tap the login. Tap the trash icon. Tap Delete password.

To prevent Brave from asking you to save logins in Brave Password Manager or filling names, emails and addresses, follow these steps:

In the Brave app, tap . Tap Settings. Tap Addresses and more, then toggle Save and fill addresses off. Go back to the Settings screen. Tap Password Manager. Tap Save passwords off.

iOSデバイスを使用してBraveのログイン情報をインポート

Brave does not allow exporting logins on iOS. Follow the steps above to import your logins using your computer or Android.

