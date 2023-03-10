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重要：ExpressVPN Keysは、ExpressVPN iOSおよびAndroidアプリとChromeブラウザ拡張機能（Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、Braveに対応）を通して、Windows、Mac、Linuxのすべてのユーザーに徐々に展開しています。まだ、すべての方にご利用いただけるわけではありません。

パソコンを使ってBitwardenからExpressVPN Keysにログイン情報をインポートできます。ExpressVPN Keysは、ログイン情報（メールアドレス、ユーザー名、パスワード）のインポートのみに対応しています。クレジットカードの詳細や保存したノートなど、その他のデータはインポートされません。

目次

パソコンを使ってBitwardenのログイン情報をインポート
Androidデバイスを使ってBitwardenのログイン情報をインポート
iOSデバイスを使ってBitwardenのログイン情報をインポート

パソコンを使ってBitwardenのログイン情報をインポート

1. ExpressVPN KeysにBitwardenのログイン情報をインポート

  1. Chrome、Opera、Edge、Vivaldi、BraveでChrome版ExpressVPN Keysブラウザ拡張機能をインストール
  2. ExpressVPN Keysブラウザ拡張機能をクリック
  3. オプションタブ > 設定をクリック
  4. 既存のサービスからインポートするをクリック
  5. プライマリーパスワードを入力
  6. Bitwardenを選択
  7. 画面の指示に従って操作します
  8. ファイルを選択をクリック
  9. 先ほどエクスポートしたCSVファイルを選択
  10. すべてのログイン情報が正しくインポートされていることを確認してください

2. Bitwardenブラウザ拡張機能を削除

Bitwardenブラウザ拡張機能を使用している場合、サイトやサービスのログイン時にプロンプトが表示され続け、ExpressVPN Keysの妨げとなるおそれがあります。これを防ぐには、Bitwardenブラウザ拡張機能を削除してください。

Chrome

  1. Chromeの検索バーに chrome://extensions/ と入力し
  2. Bitwardenを見つけ
  3. 削除 > 削除をクリックします

Microsoft Edge

  1. Edgeの検索バーに edge://extensions/ と入力し
  2. Bitwardenを見つけ
  3. 削除 > 削除をクリックします

Brave

  1. Braveで brave://extensions/ と入力し
  2. Bitwardenを見つけ
  3. 削除 > 削除をクリックします

Opera

  1. Operaで opera://extensions と入力し
  2. Bitwardenを見つけ
  3. 削除 > 削除をクリックします

Vivaldi

  1. Vivaldiで vivaldi://extensions/ と入力し
  2. Bitwardenを見つけ
  3. 削除 > 削除をクリックします

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Androidデバイスを使ってBitwardenのログイン情報をインポート

Bitwardenのログイン情報は、Androidではエクスポートできません。上記の手順で、パソコンを使ってログインをインポートしてください。

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iOSデバイスを使ってBitwardenのログイン情報をインポート

Bitwardenのログイン情報は、iOSではエクスポートできません。上記の手順で、パソコンを使ってログインをインポートしてください。

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