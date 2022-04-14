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重要：ExpressVPN Keysは、Chromeブラウザ拡張機能を介してWindows、Mac、Linuxで、およびiOSAndroidのExpressVPNアプリで、すべてのユーザーに徐々に展開されています。

このガイドでは、プライマリパスワードを変更またはリセットする方法をご紹介します。プライマリパスワードを覚えていない場合、以下の同じ手順に従って、回復コードを用いてプライマリパスワードをリセットできます。

ExpressVPN Kesy Chrome拡張機能かAndroid版ExpressVPNアプリをお使いの場合のみ、プライマリパスワードを変更またはリセットできます。この機能は、iOS版ExpressVPNアプリでは利用できません。下にある、お使いのプラットフォームに対応する指示に従ってください。

ExpressVPN Keys Chrome拡張機能：

  1. ExpressVPN KeysのChrome 拡張機能をインストールして設定
  2. ExpressVPN Keysのブラウザ拡張機能をクリック
  3. オプション > 設定 > プライマリタブを変更をクリック
  4. 既存のプライマリパスワードを入力してから、確認をクリック
    • プライマリパスワードを忘れた場合は、お困りですか？ > リカバリーコードを使用をクリックします
  5. 指示に従います。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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Android版ExpressVPNアプリ：

  1. Android版ExpressVPNアプリで、オプションをタップ
  2. 設定 > セキュリティ > プライマリパスワードを変更
  3. 既存のプライマリパスワードを入力してから、確認をタップ
    • プライマリパスワードを忘れた場合は、お困りですか？ > リカバリーコードを使用をタップします
  4. 指示に従います。

ヘルプが必要ですか？ExpressVPNサポートチームに問い合わせを行い、迅速なサポートを受けましょう。

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