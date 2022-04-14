ひとつのExpressVPNアカウントで全デバイスに対応 無料アプリを入手

このガイドでは、プライマリパスワードを変更またはリセットする方法をご紹介します。プライマリパスワードを覚えていない場合、以下の同じ手順に従って、回復コードを用いてプライマリパスワードをリセットできます。

ExpressVPN Kesy Chrome拡張機能かAndroid版ExpressVPNアプリをお使いの場合のみ、プライマリパスワードを変更またはリセットできます。この機能は、iOS版ExpressVPNアプリでは利用できません。下にある、お使いのプラットフォームに対応する指示に従ってください。

ExpressVPN Keys Chrome拡張機能：

ExpressVPN KeysのChrome 拡張機能をインストールして設定 ExpressVPN Keysのブラウザ拡張機能をクリック オプション > 設定 > プライマリタブを変更をクリック 既存のプライマリパスワードを入力してから、確認をクリック プライマリパスワードを忘れた場合は、お困りですか？ > リカバリーコードを使用をクリックします 指示に従います。

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Android版ExpressVPNアプリ：

Android版ExpressVPNアプリで、オプションをタップ 設定 > セキュリティ > プライマリパスワードを変更を 既存のプライマリパスワードを入力してから、確認をタップ プライマリパスワードを忘れた場合は、お困りですか？ > リカバリーコードを使用をタップします 指示に従います。

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