¿Qué es una dirección IP de Chile?

Una dirección IP is a unique number that identifies your device when you’re online. es un número único que identifica su dispositivo cuando está online. Una dirección IP de Chile es aquella asignada a un servidor en Chile.

Debido a que su dirección IP está asociada con su ubicación y su proveedor de servicios de internet (ISP), cambiar su dirección IP con una VPN le brinda más control sobre lo que las aplicaciones y las páginas web saben sobre usted, y lo hace más anónimo online.

Utilice el verificador de direcciones IP para descubrir qué aplicaciones y páginas web pueden obtener información sobre usted a partir de su dirección IP.