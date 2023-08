O icônico RuPaul’s Drag Race dispensa apresentações. A edição brasileira do show segue o mesmo formato do Drag Race. As rainhas competem em diversos desafios ao longo da temporada, com uma competidora eliminada em cada episódio. A rainha vencedora da temporada será coroada a Drag Superstar do Brasil e levará para casa um lindo prêmio em dinheiro!