Denne veiledningen viser deg hvordan du manuelt konfigurerer ExpressVPN på Linux ved hjelp av OpenVPN-protokollen med ExpressVPNs konfigurasjonsfiler.

Det kan hende at ikke alle ExpressVPN-lokasjonene er tilgjengelige for manuelt konfigurerte tilkoblinger. For å bruke hele listen over VPN-lokasjoner, bruk appoppsettet.

Viktig: Den manuelle OpenVPN-konfigurasjonen tilbyr ikke de samme fordelene for sikkerhet og personvern som ExpressVPN-appen. Hvis du befinner deg i et land med høyt nivå av internettsensur, anbefales det å bruke ExpressVPN-appen for en mer stabil VPN-tilkobling.

Viktig: Mens du kjører OpenVPN 2.6, kan du støte på en advarsel som sier «–nøkkelstørrelse er AVVIKLET». Dette skyldes at ExpressVPN har nøkkelstørrelsesalternativet i .ovpn-filen. Denne advarselsmeldingen vil ikke påvirke VPN-funksjonaliteten da OpenVPN 2.6 ganske enkelt vil ignorere linjen uten ytterligere konsekvens. Hvis du vil fjerne denne advarselen, åpner du .ovpn-filen med et tekstredigeringsprogram og enten: sletter linjen som inneholder nøkkelstørrelse

eller legger til # foran nøkkelstørrelsen (#nøkkelstørrelse 256). Mens du kjører OpenVPN 2.6, kan du støte på en advarsel som sier «–nøkkelstørrelse er AVVIKLET». Dette skyldes at ExpressVPN har nøkkelstørrelsesalternativet i .ovpn-filen. Denne advarselsmeldingenpåvirke VPN-funksjonaliteten da OpenVPN 2.6 ganske enkelt vil ignorere linjen uten ytterligere konsekvens. Hvis du vil fjerne denne advarselen, åpner du .ovpn-filen med et tekstredigeringsprogram og enten: Alternativt kan du ignorere advarselen uten noen negative konsekvenser.

Foretrekker du appoppsett? Se instruksjonene for oppsett av ExpressVPN-appen for Linux .

1. Finn påloggingsinformasjonen til ExpressVPN-kontoen din

Gå til ExpressVPN-oppsettsiden. Hvis du blir bedt om det, skriv inn ExpressVPN-påloggingsinformasjonen din og trykk Logg på.

Skriv inn bekreftelseskoden som sendes til e-posten din.

Til høyre, med OpenVPN allerede valgt for deg, vil du se brukernavnet og passordet ditt, samt en liste over OpenVPN-konfigurasjonsfiler.

Trykk på lokasjonen(e) du ønsker for å laste ned .ovpn-filen(e).

Hold dette nettleservinduet åpent. Du trenger denne informasjonen for oppsettet senere.

2. Installer og koble til VPN

Se den tilsvarende delen for Linux-distro nedenfor.

For Ubuntu

Merk: Følgende steg ble testet på Ubuntu 20.04 LTS (Focal Fossa). For å installere pakkene, skriv inn følgende i Terminal-vinduet: $ sudo apt installer openvpn openvpn-systemd-resolved Skriv inn passordet ditt. Deretter skriver du inn Y for å fortsette.

For å starte OpenVPN, skriv inn følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-systemd-resolved --down /etc/openvpn/update-systemd-resolved --dhcp-option 'DOMAIN-ROUTE .' --down-pre Merk: Erstatt [path to file] med banen til hvor ExpressVPN-konfigurasjonsfilen ble lastet ned, og [server location] med lokasjonen vist i filnavnet. Skriv inn brukernavnet og passordet du fant tidligere. Når du er vellykket tilkoblet ExpressVPN, vil du se ordene «Initialiseringssekvens fullført». For å holde VPN-tilkoblingen aktiv, la Terminal-vinduet kjøre i bakgrunnen. Trenger hjelp? . Tilbake til toppen

For Debian

Merk: Følgende steg ble testet på Debian 10 (Buster). For å installere pakkene, skriv inn følgende i Terminal-vinduet: $ sudo apt install openvpn resolvconf Skriv inn passordet ditt. Deretter skriver du inn Y for å fortsette. For å starte OpenVPN, skriv inn følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/update-resolv-conf --down /etc/openvpn/update-resolv-conf Merk: Erstatt [path to file] med banen til hvor ExpressVPN-konfigurasjonsfilen ble lastet ned, og [server location] med lokasjonen som vises i filnavnet. Skriv inn brukernavnet og passordet du fant tidligere. Når du er vellykket tilkoblet ExpressVPN, vil du se ordene «Initialiseringssekvens fullført». For å holde VPN-tilkoblingen aktiv, la Terminal-vinduet kjøre i bakgrunnen. Trenger hjelp? . Tilbake til toppen

For Fedora

Merk: Følgende steg ble testet på Fedora 38. Disse stegene bør også fungere for CentOS. For å installere pakkene, skriv inn følgende i Terminal-vinduet: $ sudo dnf install openvpn For å konfigurere DNS, skriv inn følgende: $ sudo cp /usr/share/doc/openvpn/contrib/pull-resolv-conf/client.{up,down} /etc/openvpn/ $ sudo chmod +x /etc/openvpn/client.{up,down} $ sudo sed -i -e 's|\bresolvconf\b|ignore-&|' /etc/openvpn/client.{up,down} For å starte OpenVPN, skriv inn følgende: $ sudo openvpn --config /[path to file]/my_expressvpn_[server location].ovpn --script-security 2 --up /etc/openvpn/client.up --down /etc/openvpn/client.down Merk: Erstatt [path to file] med banen til hvor ExpressVPN-konfigurasjonsfilen ble lastet ned, og [server location] med lokasjonen som vises i filnavnet. Skriv inn brukernavnet og passordet du fant tidligere. Når du er vellykket tilkoblet ExpressVPN, vil du se ordene «Initialiseringssekvens fullført». For å holde VPN-tilkoblingen aktiv, la Terminal-vinduet kjøre i bakgrunnen. Trenger hjelp? . Tilbake til toppen

Koble fra en VPN-serverlokasjon

For å koble fra, skriv inn Ctrl + C i Terminal-vinduet.

