90 Day Fiancé: The Other Way เป็นภาคแยกของซีรีส์ทีวีเรียลลิตี้ยอดนิยม 90 Day Fiancé ที่คู่รักทางไกลเดินทางไปพบคู่ของพวกเขาและมีเวลา 3 เดือนในการตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการจะแต่งงานหรือไม่ ตรงกันข้ามกับซีรีส์ flagship ที่คู่หมั้นจากประเทศอื่น ๆ เดินทางมายังสหรัฐฯ The Other Way นำเสนอเรื่องราวของชาวอเมริกันในแต่ละความสัมพันธ์ที่ออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับคู่รักต่างชาติในประเทศบ้านเกิดของตน

นอกจาก The Other Way แล้ว แฟรนไชส์ 90 Day Fiancé ยังสร้างภาคแยกอีก 17 ภาค รวมถึง 90 Day Fiancé: What Now?, 90 Day Fiancé: Before the 90 Days และ 90 Day Fiancé: Pillow Talk