วิธีและช่องทางการดู RuPaul's Drag Race ออนไลน์

ดู RuPaul’s Drag Race ในสหราชอาณาจักรและแคนาดา

กำลังหาวิธีในการสตรีม Drag Race ในสหราชอาณาจักร หรือในแคนาดา? WOW Presents Plus คือตัวเลือกที่ตรงรุ่นที่สุดสำหรับ RuPaul’s Drag Race ซีซั่น 15 ที่ออกฉายวันแรกบนแพลตฟอร์มในวันที่ 7 มกราคม 2023 เวลา 2 a.m. GMT หากคุณต้อกงารดูซีซั่นก่อนหน้า WOW Presents Plus สหราชอาณาจักร มาพร้อมซีซั่น 1 - 10 และ 14 ส่วน WOW Presents Plus แคนาดา มีตั้งแต่ซีซั่น 1 - 13