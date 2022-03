ดู DirecTV Stream (AT&T TV Now) ด้วย VPN

เดิมชื่อว่า DirecTV Now จากนั้นก็เปลี่ยนเป็น AT&T TV Now และตอนนี้เป็น DirecTV Stream ทั้งหมดอ้างถึงบริการเดียวกัน: แพลตฟอร์มการสตรีมออนไลน์เท่านั้นที่ช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงรายการสดและรายการตามความต้องการผ่านทางอินเทอร์เน็ตโดยมีค่าธรรมเนียมรายเดือน นำเสนอช่องยอดนิยมเช่น HBO , Showtime และ ESPN รวมถึงแพ็คเกจกีฬาพิเศษเช่น NFL Sunday Ticket

Need help? Chat with us!