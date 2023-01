The Traitors UK은 이제 막 첫 번째 시즌을 마무리했으나, 현재 시즌 2를 제작 중이라고 보도되었습니다! 한편, 2023년 1월에는 The Traitors US 첫 시즌이 시작됩니다.

그에 반해 The Traitors US에는 유명인들과 리얼리티 TV 스타들이 출연하여 드라마를 극대화합니다. The Traitors US 참가자는 다음과 같습니다.

The Traitors US 시청하는 방법

BBC One 은 The Traitors UK의 본거지입니다. 스트리밍 플랫폼 BBC iPlayer 를 통해 이 히트 시리즈의 모든 에피소드를 시청할 수 있습니다. 이메일 주소로 가입만 하면 영국 에서 완전히 무료로 시청할 수 있습니다.

The Traitors를 시청하는 방법은 어떤 버전을 시청하려는지에 따라 다릅니다. The Traitors UK는 BBC 에서 방송되며 BBC iPlayer 에서 무료로 스트리밍이 가능합니다. The Traitors US는 Peacock 에서 방송됩니다.

한편, The Traitors US 첫 번쨰 시즌의 모든 에피소드는 2023년 1월 12일 목요일 에 공개될 예정입니다.

엄청난 인기를 끈 영국 버전의 The Traitors는 TV 진행자이자 라디오 진행자인 클라우디아 윙클먼 이 진행하며, 스코틀랜드 성에서 12만 파운드의 상금을 두고 경쟁하는 22명의 플레이어가 출연합니다. 대서양 건너편에서는 배우 앨런 커밍 이 진행하는 The Traitors US 시리즈가 진행되며 20명의 참가자들이 25만 달러의 상금을 두고 경쟁할 예정입니다.

