Modems conectam sua casa à internet. Seu provedor de Internet (ISP) geralmente os fornece. Este artigo explica como conectar um roteador executando a ExpressVPN à Internet.

Standard setup

Conecte um cabo Ethernet da porta “Internet” do seu roteador ExpressVPN a uma porta LAN disponível no seu modem ou roteador.

Combo de modem-roteador

Um combo modem-roteador é um modem que também possui funcionalidade de roteador. Se você tiver apenas uma caixa, provavelmente terá um combo.

Nesta configuração, continue com a configuração normal (consulte o diagrama acima).

Casa ou apartamento com fio

Uma casa ou apartamento com fio possui portas Ethernet em todo a construção que fornecem internet. Essas portas estão todas conectadas ao modem.

Conecte a porta de Internet do seu roteador ExpressVPN ao plug Ethernet na parede.

Switch ethernet



Um switch Ethernet permite que mais dispositivos sejam conectados diretamente à Internet. Para conectar seu roteador ExpressVPN a um switch Ethernet:

Certifique-se de que seu switch esteja conectado ao seu modem ou outra fonte de Internet. Conecte a porta de Internet do seu roteador ExpressVPN a qualquer porta LAN no switch.

Rede mesh

Uma rede mesh oferece melhor cobertura Wi-fi em residências maiores. Ele faz isso entregando o sinal Wi-Fi por meio de vários nós de malha distribuídos por toda a construção.

Método 1: Conecte o roteador ExpressVPN a um nó mesh

Esta configuração protege apenas os dispositivos conectados às portas LAN ou Wi-fi do roteador ExpressVPN; o restante da rede mesh não será protegido. Para usar esta configuração, conecte a porta de Internet do roteador ExpressVPN a uma porta LAN em qualquer um dos nós do roteador mesh.

Método 2: Conecte o roteador ExpressVPN entre o modem/roteador ISP e a rede mesh

Essa configuração fornece proteção VPN para toda a rede mesh. Para conectar o roteador ExpressVPN entre o roteador modem ISP e o roteador mesh:

Conecte a porta da Internet no roteador ExpressVPN a uma porta LAN no modem-roteador do ISP. Conecte qualquer porta LAN no roteador ExpressVPN à porta WAN/internet em seu roteador mesh.

No entanto, os dispositivos conectados à rede mesh não poderão aproveitar os Grupos de Dispositivos, a menos que o roteador mesh seja colocado no modo bridge (consulte as instruções do fabricante do roteador mesh). Se você tiver dificuldade em acessar o painel de configuração do roteador ExpressVPN nesta configuração, consulte estas etapas de solução de problemas.

Os roteadores mesh populares contam com o Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi e TP-Link Deco.

Extensores de Wi-Fi

Se você tem uma casa grande, os extensores de Wi-fi podem estender o alcance do seu sinal sem fio para cobrir qualquer zona morta. Conecte um perto da borda do alcance sem fio do seu roteador ExpressVPN e emparelhe-o com a rede, e ele começará a retransmitir o sinal mais longe em sua casa. Na maioria dos casos, você poderá usar o mesmo nome de Wi-fi (SSID) e senha do seu roteador ExpressVPN.

Os extensores de alcance Wi-Fi populares contam com o Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 e TP-Link RE603X.

Vários roteadores ExpressVPN

Se você deseja conectar dois ou mais roteadores ExpressVPN, precisará garantir que cada um tenha um endereço IP exclusivo. Caso contrário, seus endereços IP entrarão em conflito, impedindo-os de se conectar à Internet.

Para conectar vários roteadores ExpressVPN, siga estas etapas:

Conecte a porta LAN do roteador primário à porta “Internet” do roteador secundário usando um cabo Ethernet. Conecte-se ao roteador principal via Wi-Fi ou cabo Ethernet No roteador principal, vá até o Painel de Configuração e coloque o roteador secundário em um Grupo de Dispositivos “Sem VPN” Conecte-se ao roteador secundário via Wi-fi ou cabo Ethernet Configurações de Rede Local No roteador secundário, vá até as Em Configuração do IP do roteador, altere o endereço IP para algo exclusivo dos outros roteadores na rede. Algumas orientações: Altere apenas o terceiro bloco do endereço (Ex: 192.168. 132 .1 ). Selecione um valor de até 255 Por exemplo 192.168.132.1 → 192.168.133.1 Clique em Salvar No servidor DHCP nas Configurações de Rede Local, confirme se os endereços IP do primeiro e do último cliente foram atualizados para corresponder à sub-rede do endereço IP do Roteador: Por exemplo: Primeiro endereço IP do cliente: 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10 Por exemplo: Último endereço IP do cliente: 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219

Perguntas Frequentes

O roteador ExpressVPN funcionará com o modem ou roteador do meu provedor de Internet (ISP)?

Se o modem/roteador do seu provedor de Internet tiver uma porta LAN Ethernet sobressalente, você poderá conectar seu roteador ExpressVPN a ela.

Para que seu roteador ExpressVPN funcione com o modem ou roteador de seu ISP, ele deve oferecer suporte a DHCP, IP estático ou PPPoE. Seu ISP deve ser capaz de dizer o que seu modem ou combinação roteador-modem suporta.

O que são IP estático, DHCP e PPPoE?

DHCP, IP estático e PPPoE são maneiras diferentes de se conectar a redes como a de seu provedor de Internet (ISP).

DHCP (mais comum) funciona atribuindo automaticamente um endereço IP ao seu dispositivo.

IP Estático wfunciona inserindo manualmente um endereço IP, máscara de sub-rede e gateway padrão fornecido pelo seu ISP.

PPPoE funciona conectando-se ao seu ISP usando um nome de usuário e senha fornecidos por eles.

O que devo fazer se meu roteador ExpressVPN não detectar minha conexão com a Internet?

Em alguns casos, um combo de modem-roteador fornecido pelo ISP pode impedir que seu roteador ExpressVPN se conecte à Internet. Existem algumas coisas que você pode tentar para corrigir isso.

Coloque o roteador ExpressVPN no modem-roteador ISP “DMZ”

Uma “DMZ” (zona desmilitarizada) é uma função do roteador que permite abrir todas as portas externas para um IP específico da rede local do roteador.

Colocar o roteador ExpressVPN na “DMZ” (zona desmilitarizada) do modem-roteador ISP, se suportado, pode permitir que o roteador ExpressVPN opere normalmente. O Aircove possui seu próprio firewall e é seguro para ser colocado na DMZ.

Você precisará saber o endereço IP ou MAC do seu roteador ExpressVPN para colocá-lo na DMZ:

endereço IP pode ser encontrado na tela pode ser encontrado na tela Configurações de Internet do Painel de Configurações O endereço MAC pode ser encontrado na etiqueta inferior do seu roteador ExpressVPN



Como fazer isso dependerá do modelo de modem-roteador fornecido pelo seu ISP. Tente pesquisar “Como configurar o DMZ em um <nome do modelo do roteador do modem>” ou entre em contato com seu ISP para obter suporte.

Como configurar a DMZ

Conecte-se ao seu modem-roteador ISP via Wi-Fi ou Ethernet Localize a página de configurações do modem-roteador do seu ISP Encontre as configurações DMZ (se suportado) Ative a DMZ e digite o endereço IP ou MAC que você anotou anteriormente no roteador ExpressVPN Salve as configurações e reinicie o modem-roteador ISP

Instruções para ISPs selecionados

Coloque o modem-roteador ISP em “modo ponte”

Unir dois roteadores significa que o roteador secundário se torna uma extensão do roteador primário, permitindo que eles coexistam.

Colocar o modem-roteador ISP no “modo ponte” (também conhecido como “ponte”, “ponte transparente” ou modo “somente modem”), se suportado, pode permitir que o roteador ExpressVPN opere normalmente.

Como fazer isso dependerá do modelo de modem-roteador fornecido pelo seu ISP. Tente pesquisar “Como colocar <nome do modelo do roteador do modem> em modo ponte” ou entre em contato com seu ISP para obter suporte.

Como habilitar o modo ponte

Conecte-se ao seu modem-roteador ISP via Wi-Fi ou Ethernet Localize a página de configurações do modem-roteador do seu ISP Encontre as configurações do modo do roteador (se compatível) Ative o modo ponte Salve as configurações e reinicie o modem-roteador ISP

Instruções para ISPs selecionados

Como posso alterar os servidores DNS do roteador?

O Domain Name System (DNS) é a lista telefônica da Internet. Os humanos acessam informações online por meio de nomes de domínio como bbc.com ou expressvpn.com. Os navegadores da Web interagem por meio de endereços IP (Internet Protocol). O DNS traduz nomes de domínio em endereços IP para que os navegadores possam carregar recursos da Internet, como páginas da web.

Quando a VPN estiver conectada, o roteador usará os servidores DNS privados da ExpressVPN.

Quando a VPN é desconectada, suas solicitações de DNS são enviadas ao seu ISP, que pode usar essas informações para rastrear sua atividade online. Alguns provedores podem vender esses dados ou usá-los para mostrar anúncios direcionados.

A ExpressVPN para roteadores permite que você use servidores DNS alternativos quando a VPN é desconectada para que suas consultas de DNS nunca fiquem visíveis para seu ISP. Isso pode ser ativado em Configurações da Internet; você precisará do(s) endereço(s) IP do seu provedor de DNS (por exemplo, Quad9 ou OpenDNS).

Nota: O DNS personalizado não ocultará seu endereço IP nem criptografará seu tráfego na web. A ExpressVPN não é responsável por como provedores de DNS terceirizados lidam com sua atividade de DNS.