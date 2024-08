En este artículo le explicaremos cómo conectar un router Aircove de ExpressVPN o un router que ejecuta ExpressVPN a internet.

Para conectar su hogar a internet, por lo general se necesita un módem. Este dispositivo usualmente es proporcionado por su proveedor de servicios de internet (ISP). Un módem conecta su hogar a internet, mientras que un router generalmente conecta todos los dispositivos de su hogar al módem.

Disposición estándar

Conecte un cable Ethernet desde el puerto de internet de su router con ExpressVPN a un puerto LAN vacío del módem o router existente.

Combo de módem y router

Algunos ISP combinan las funciones de un módem y un router en un solo dispositivo. Un combo de módem y router es un módem con una funcionalidad de router integrado. Si usted tiene un solo dispositivo que ofrece acceso a internet y todos los demás dispositivos se conectan a él para acceder a internet., es probable que tenga un combo de módem y router.

En esta disposición, prosiga la configuración con normalidad (como se ve en el diagrama anterior de disposición estándar).

Casa o apartamento con conexión por cable

En una casa o apartamento con conexión por cable suele haber puertos Ethernet por todo el edificio que le suministran acceso a internet. Todos estos puertos están conectados al módem.

Conecte su router con ExpressVPN al puerto de internet en un enchufe de pared.

A veces hace falta configuración adicional. Si su conexión no funciona, es posible que sea necesario realizar una de las siguientes acciones:

Pida a su administrador de red que agregue la dirección MAC del Aircove, que se encuentra en la etiqueta inferior, a su lista de “permitidos”.

Pida a su administrador de red que le informe sobre los ajustes de dirección IP estática del módem del edificio para que pueda introducirlos en la página de Configuración de Internet en el Aircove.

Wi-Fi Link

Un router Aircove Go puede usar otra red wifi para obtener acceso a internet. Aquí tienes un video que te guía a través de los pasos:

Primero deberá encender el Aircove Go y conectar un dispositivo (como una laptop o un teléfono). En el dispositivo conectado, utilice un navegador web para ir a expressvpnrouter.com. Puede consultar las instrucciones de configuración de Aircove para enterarse de cómo conectar un dispositivo a Aircove.

En el panel de Aircove Go, seleccione el ícono de la nube en la esquina superior derecha para ir a la configuración de internet. Si su Aircove Go no tiene acceso a internet, el ícono de la nube aparecerá en rojo y tachado.

También puede ir a la configuración de internet de Aircove mediante la barra lateral del menú: seleccione el ícono de tres líneas en la parte superior izquierda del panel. A continuación, seleccione Configuración de red y luego Configuración de internet.

En la configuración de internet, seleccione Wi-Fi Link y su Aircove Go buscará redes wifi disponibles cercanas. . Wi-Fi Link funciona con redes que utilizan los protocolos de encriptación de wifi comunes WPA, WPA/WPA2-Personal y WPA2/WPA3-Mixed, WPA3. No funciona con WPA2/WPA3-Enterprise o WEP.

Elija la red wifi a la que desea que se conecte su Aircove Go e introduzca las credenciales de inicio de sesión de la red wifi (si es necesario). Aircove Go ahora se conectará a la red wifi.

Nota: Si Aircove Go está conectado a internet a través de Ethernet y wifi, dará prioridad a la conexión Ethernet, ya que generalmente es más rápida y confiable.

Es probable que la velocidad de su conexión sea más lenta al utilizar Wi-Fi Link, ya que los datos deben transmitirse por vía aérea a través de dos conexiones wifi.

Inicio de sesión en un portal cautivo

Si está utilizando una red wifi pública que tiene un portal cautivo (por ejemplo, si está en un hotel o cafetería es posible que deba iniciar sesión a través de una página web para usar el wifi de la ubicación), Aircove Go le pedirá que vaya al portal e inicie sesión. Ingrese los detalles requeridos en el portal cautivo para obtener acceso a internet.

Si la pantalla de inicio de sesión del portal cautivo no aparece, intente visitar http://captive.apple.com/hotspot-detect.html en su navegador para forzar su acceso.

Si el portal cautivo tiene un temporizador y requiere que inicie sesión nuevamente después de un período determinado, es posible que deba desconectarse y volver a conectarse a la VPN para que aparezca la pantalla de inicio de sesión del portal cautivo.

Conmutador Ethernet

Un conmutador Ethernet le permite conectar más dispositivos directamente a internet. Si desea conectar su router con ExpressVPN a un conmutador Ethernet:

Asegúrese de que su conmutador esté conectado a su módem u otra fuente de internet. Conecte el puerto de internet de su router con ExpressVPN a cualquier puerto LAN del conmutador.

Red mallada

Una red mallada proporciona una mejor cobertura de wifi en casas más grandes. La forma en que lo hace es al transmitir la señal wifi mediante varios nodos de malla repartidos por todo el edificio.

Método 1: Conecte el router con ExpressVPN a un nodo de malla

Esta disposición solo protege los dispositivos conectados a los puertos LAN o la red wifi del router con ExpressVPN. El resto de la red mallada no estará protegida. Si desea usar esta configuración, conecte el puerto de internet del router con ExpressVPN a un puerto LAN de cualquiera de los nodos del router de malla.

Método 2: Conecte el router con ExpressVPN entre el módem/router del ISP y la red mallada

Esta configuración le ofrece protección VPN para toda la red mallada. Si desea conectar el router ExpressVPN entre el módem/router proporcionado por su ISP y el router de malla:

Conecte el puerto de internet del router con ExpressVPN al puerto LAN en el módem/router proporcionado por su ISP. Conecte cualquier puerto LAN en el router con ExpressVPN al puerto de internet/WAN de su router de malla.

No obstante, los dispositivos conectados a la red de malla no podrán hacer uso de los grupos de dispositivos a menos que el router de malla se ubique en modo puente (consulte las instrucciones del fabricante del router de malla). Si encuentra dificultades para acceder al panel de control del router con ExpressVPN en esta disposición, lea estos pasos para la resolución de problemas.

Entre los routers de malla más usados están Asus ZenWiFi, Eero, Google Nest Wi-Fi, Netgear Orbi y TP-Link Deco.

Amplificadores de cobertura de red wifi

Si tiene una casa grande, los amplificadores de red wifi pueden ampliar el rango de su señal inalámbrica para que llegue hasta zonas muertas. Conecte uno cerca del final del rango inalámbrico de su router con ExpressVPN y conéctelo a la red. El amplificador empezará a retransmitir la señal más lejos. En la mayoría de los casos, usted podrá usar el mismo nombre de red wifi (SSID) y contraseña del router con ExpressVPN.

Entre los amplificadores de red wifi más usados se incluyen Asus RP-AX56, D-Link EaglePro AI, Linksys RE7310, Netgear EAX15 y TP-Link RE603X.

Varios routers con ExpressVPN

Si usted quiere conectar dos o más routers con ExpressVPN, tendrá que asegurarse de que cada uno tenga una dirección IP única. De lo contrario, sus direcciones IP generarán un conflicto y no se podrá conectar a internet.

Siga estos pasos para conectar varios routers con ExpressVPN:

Conecte el puerto LAN del router principal al puerto de internet del router secundario mediante un cable Ethernet. Conecte el router principal mediante red wifi o cable de Ethernet. En el router principal, diríjase al panel de control e incluya el router secundario en un grupo de dispositivos “Sin VPN”. Conecte el router secundario mediante red wifi o cable de Ethernet. En el router secundario, vaya a la Configuración de red local. En “Configuración de IP del router”, cambie la dirección IP por una diferente de la de los demás routers de su red. Siga estas recomendaciones : Solo cambie el tercer bloque de la dirección (por ejemplo, 192.168. 132 .1 ). Seleccione un valor hasta máximo 255 (p or ejemplo, 192.168.13 2 .1 → 192.168.13 3 .1). Haga clic en “Guardar”. En “Servidor DHCP” en “Configuración de red local”, confirme que la primera y última dirección IP del cliente se han actualizado para coincidir con la subred de la dirección IP del router: Por ejemplo, la primera dirección IP del cliente: 192.168.13 2 .10 → 192.168.13 3 .10. Por ejemplo, la última dirección IP del cliente: 192.168.13 2 .219 → 192.168.13 3 .219.

Preguntas frecuentes

¿El router con ExpressVPN funcionará con el módem o router suministrado por mi ISP?

Si el módem o router de su ISP tiene un puerto de Ethernet LAN vacío, usted podrá conectar su router con ExpressVPN allí.

Para que su router con ExpressVPN funcione con el módem o router de su ISP funcione, debe ser compatible con DHCP, IP estática o PPPoE. Su ISP debería poder informarle con qué es compatible su módem o combo de módem y router.

¿Qué son IP estática, DHCP y PPPoE?

DHCP, IP estática y PPPoE son formas distintas de conectarse a redes como su ISP.

DHCP (el más usado): Funciona asignando de forma automática una dirección IP a su dispositivo.

IP estática: Funciona al ingresar manualmente una dirección IP, una máscara de subred y una puerta de enlace predeterminada que su ISP le proporcione.

PPPoE: Funciona al conectarse a su ISP mediante un nombre de usuario y contraseña que estos le proporcionen .

¿Qué debería hacer si mi router con ExpressVPN no detecta mi conexión a internet?

En algunos casos, usar un combo de módem y router podría impedir que su router con ExpressVPN se conecte a internet. Hay algunas cosas que puede hacer para optimizar esto.

Incluya el router con ExpressVPN en la función DMZ del combo de módem y router proporcionado por su ISP

Una “DMZ” (zona perimetral) es una función de router que le permite abrir todos los puertos externos para una IP específica de la red local de su router.

Si es compatible, incluir el router con ExpressVPN en la DMZ del combo de módem y router de su ISP, podría permitirle a su router con ExpressVPN funcionar con normalidad.

Usted tendrá que conocer la dirección IP o MAC de su router con ExpressVPN para incluirlo en la DMZ:

La dirección IP se puede encontrar en la pantalla de configuración de internet del panel de control. La dirección MAC se puede encontrar en la etiqueta de la parte inferior de su router con ExpressVPN.



La forma de hacer esto dependerá del modelo del combo de módem y router suministrado por su ISP. Pruebe a buscar “Cómo configurar la DMZ en un <nombre del modelo de su módem-router>” o contacte a su ISP para recibir ayuda.

Cómo configurar la DMZ

Conecte el combo de módem y router de su ISP mediante wifi o cable Ethernet. Vaya a la página de configuración del combo de módem y router de su ISP. Encuentre la configuración de la DMZ (si tiene esta función). Active la DMZ e ingrese la dirección IP o MAC que anotó anteriormente del router con ExpressVPN. Guarde la configuración y reinicie el combo de módem y router de su ISP.

Instrucciones para algunos ISP

Active el modo puente del combo de módem y router de su ISP

El modo puente significa que el router secundario se convierte en una extensión del router principal y logran coexistir.

Si su combo de módem y router de su ISP admite este modo (también conocido como “modo bridge”) y usted lo activa, podría permitir que el router con ExpressVPN funcione con normalidad.

La forma de hacer esto dependerá del modelo del combo de módem y router suministrado por su ISP. Pruebe a buscar “Cómo activar el modo puente en <nombre del modelo de su módem-router>” o contacte a su ISP para recibir ayuda.

Cómo activar el modo puente

Conéctese a su combo de módem y router de ISP mediante wifi o cable Ethernet. Visite la página de configuración del combo de módem y router de su ISP. Encuentre la configuración de modos del router (si tiene esta sección). Active el modo puente. Guarde la configuración y reinicie el combo de módem y router de su ISP.

Instrucciones para algunos ISP

¿Cómo puedo cambiar los servidores de DNS del router?

El sistema de nombre de dominio (DNS) es como la guía telefónica de internet. Los humanos accedemos a la información en línea mediante nombres de dominios como bbc.com o expressvpn.com. Los navegadores web interactúan con las direcciones de protocolo de internet (IP). El DNS traduce los nombres de dominios en direcciones IP para que los navegadores puedan cargar los recursos de internet como las páginas web.

Cuando la VPN está conectada, el router usará los servidores DNS privados de ExpressVPN.

Cuando la VPN está desconectada, sus peticiones de DNS se envían a su ISP, quien usa esta información para monitorear su actividad online. Algunos proveedores podrían vender estos datos o usarlos para mostrarle anuncios personalizados.

ExpressVPN para routers le permite usar servidores DNS alternativos cuando la VPN está desconectada, de modo que sus solicitudes de DNS nunca estén visibles para su ISP. Puede activar esto en la configuración de internet. Para esto necesitará las direcciones IP de su proveedor de DNS (por ejemplo, Quad9 o OpenDNS).

Nota: El DNS personalizado no ocultará su dirección IP ni encriptará su tráfico web. ExpressVPN no es responsable de cómo los proveedores externos de DNS manejan su actividad de DNS.