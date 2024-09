ExpressVPN cree firmemente que todos los individuos tienen derecho a la privacidad. Cuando usted se conecta a nuestra red, una fuerte encriptación evita que su proveedor de internet, operadores de Wi-Fi u otros terceros rastreen su actividad. ExpressVPN no guarda registros de actividad ni de conexión y nuestra innovadora tecnología TrustedServer garantiza que nunca se almacenen datos en ningún servidor. En resumen, no se puede rastrear ninguna actividad o comportamiento específico de la red hasta ningún usuario de ExpressVPN.

Las VPN son legales y son utilizadas por personas y empresas de todo el mundo para proteger su información privada y su actividad en línea de manera segura, incluso en países con gobiernos muy restrictivos. Aún en lugares donde se considera que las VPN no son aconsejables, muchos gobiernos respaldan tácitamente su uso por parte de funcionarios, figuras académicas o líderes empresariales como una medida necesaria para seguir siendo competitivos en un mundo interconectado. A los países no les resulta práctico prohibir todas las VPN.

Cuando usted se conecta a internet con una VPN, la aplicación de VPN de su dispositivo (también llamada cliente VPN) establece una conexión con un servidor VPN seguro . Su tráfico pasa por su ISP, pero su ISP ya no puede leerlo ni ver su destino final. Las páginas web que usted visita ya no pueden ver su dirección IP original , solo la dirección IP del servidor VPN, que es compartida por muchos otros usuarios y cambia regularmente.

Me encanta esta app. Viajo mucho por todo el mundo y esta app me ayuda a mantenerme en contacto.

