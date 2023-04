Den här guiden förklarar hur du använder och hanterar enhetsgrupper. Med enhetsgrupper (tillgängligt med ExpressVPN för routrar v.3.2.0 och senare) kan du sortera dina enheter i grupper och ansluta varje grupp till olika VPN-positioner.

guide will explain how to use and manage Device Groups. With Device Groups (available on ExpressVPN for routers v.3.2.0 and above), you can sort your devices into groups, each connected to a different VPN location.

När du ska använda enhetsgrupper

Med enhetsgrupper kan du sätta dina enheter i olika grupper där varje grupp är ansluten till sin egen VPN-position. Du kan skapa upp till fem olika grupper. Detta gör att flera användare eller enheter kan använda VPN för olika syften utan att påverka andras aktivitet. Exempel:

Du vill streama från en utländsk plats på din bärbara dator utan att påverka hastigheten för andra enheter i ditt hushåll.

Din familj vill ha lokala sökresultat men du vill använda en annan VPN-position för att spela.

Din partner vill få tillgång till ett utländskt bankkonto medan du vill ansluta din surfplatta till Smart position för att få snabbare hastigheter.

Obs: Alla enhetsgrupper använder samma VPN-protokoll. Du kan läsa mer om att byta VPN-protokoll i den här guiden.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Lägg till nya enhetsgrupper

Som standard har du bara en enhetsgrupp. Så här lägger du till en ny enhetsgrupp:

Logga in på din router som kör ExpressVPN. Välj LÄGG TILL GRUPP.

Ange gruppens namn. Välj Spara.



Alternativt kan du skapa nya grupper genom att välja en grupp under FÖRESLAGNA GRUPPER till höger i översikten, eller genom att dra en enhet till knappen LÄGG TILL GRUPP.

Den nya enhetsgruppen ansluter automatiskt till Smart position.

Du kan ställa in en annan VPN-position för alla enhetsgrupper. Du kan också ställa in så att gruppen inte ansluter till VPN eller till internet. Du kan ha upp till fem enhetsgrupper, inklusive gruppen Hem som visas som standard.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Ändra standardgruppp

Alla enheter som är anslutna till routern för första gången visas i den tilldelade standardgruppen som kallas för Hem. Så här ställer du in en annan standardgrupp:

Logga in på din router som kör ExpressVPN. På enhetsgruppen som du vill ställa in som din nya standardgrupp väljer du Välj Ange som standard.

Obs: Om du väljer Inget internet för standardgruppen kommer alla nya enheter läggas till i gruppen som inte kan ansluta till nätet. Om du vill att nya enheter ska kunna ansluta till internet flyttar du dem till en annan enhetsgrupp.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Lägg till enheter till (eller ta bort enheter från) en enhetsgrupp

Så här lägger till enheter till (eller tar bort enheter från) en enhetsgrupp:

Logga in på din router som kör ExpressVPN. Dra enheten från en grupp till en annan.

Du kan lägga till hur många enheter du vill i en enhetsgrupp.

Alla anslutna enheter måste tillhöra en enhetsgrupp. Om du inte vill att din enhet ska använda VPN kan du skapa en grupp och ställa in så att den inte använder VPN:

Logga in på din router som kör ExpressVPN. För en enhetsgrupp väljer du > ÖVRIGA POSITIONER. Välj Inget VPN. Dra en enhet till gruppen.

Obs: Du kan snabbt flytta enheter mellan grupper med kortkommandon. Använd Tab för att välja en enhet och tryck på Skift + Väster eller Höger för att flytta den mellan grupper. Tryck på Skift + – för att se en komplett lista med kortkommandon.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Byt namn på enhetsgrupper

Logga in på din router som kör ExpressVPN. På enhetsgruppen du vill byta namn på väljer du . Välj Byt namn. Ange ett nytt namn. Välj Byt namn.



Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Byt enhetsnamn och IP-adresser

Logga in på din router som kör ExpressVPN. Välj ett enhetsnamn. Dess information visas.

Du kan redigera: Enhetsnamn: Ange ett nytt enhetsnamn.

Ange ett nytt enhetsnamn. Enhetens IP-adress: Du kan ändra enhetens IP-adress inom DHCP-intervallet (se Lokala nätverksinställningar). Välj Spara.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen

Ta bort enhetsgrupper

Obs: Du kan inte ta bort gruppen Hem.

Logga in på din router som kör ExpressVPN. För enhetsgruppen du vill ta bort väljer du . Välj Ta bort > Ta bort.



Enhetsgruppen har nu tagits bort från din översikt. Alla enheter från enhetsgruppen kommer nu att flyttas till standardgruppen.

Behöver du hjälp?

Tillbaka till toppen