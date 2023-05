VPN o un DNS per il tuo dispositivo? Scarica subito ExpressVPN

Importante: ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’Android. ExpressVPN Keys viene gradualmente implementato su Windows, Mac e Linux tramite un’ estensione Chrome (compatibile con Chrome, Opera, Edge, Vivaldi e Brave) e nell’app di ExpressVPN per iOS

I dispositivi jailbroken (iOS) o rootati (Android) rendono meno sicuri gli accessi memorizzati nel gestore di password.

Per questo motivo, quando utilizzi il gestore di password per la prima volta su un dispositivo jailbroken o rooted, l’app mostrerà un messaggio di avviso che dice “Dispositivo jailbroken/rooted rilevato. Il tuo dispositivo è più vulnerabile alle minacce sulla sicurezza, e quindi rende meno sicuri gli accessi memorizzati nel gestore di password”. Puoi selezionare Accetta il rischio per procedere, o rendere più sicuri i dati memorizzati nel gestore di password effettuando le seguenti operazioni:

Android: disabilita il root nell’app root manager che hai usato. Se ciò non è possibile, ripristina il firmware originale del dispositivo.

iOS: ripristina il firmware originale del dispositivo.

Nota: il ripristino del firmware originale del dispositivo potrebbe cancellare i dati.

