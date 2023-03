Installera ExpressVPN på din router på några minuter med vår interaktiva guide. Kom igång

Den här guiden anger hur länge användare av ExpressVPN för routrar kan förvänta sig att ha stöd för sina enheter med säkerhetsuppdateringar.

Routrar, liksom all maskinvara, har en förväntad livslängd. Vi kommer att försöka ge stöd för dessa routrar i enlighet med tillverkningsdatum och varje modells prestanda. Äldre, mindre kraftfulla modeller, kommer snart sluta att få uppdateringar.

Du kan dock vara lugn. Datumen nedan är vårt minimiåtagande till dig. Vi kan välja att ge stöd längre än så, men det är ingen garanti.

Routermodell Programsäkerhetsuppdateringar till slutet av ExpressVPN Aircove AX1800 2027 Linksys WRT1900ACS 2025 Linksys WRT3200ACM 2025 Asus RT-AC68U (upp till v3) 2025 Netgear R6700v3 2025 Netgear R7000 2025 Linksys WRT1200AC 2024 Linksys WRT1900AC 13J1 2024 Linksys WRT1900AC 13J2 2024 Linksys WRT32X 2024 Asus RT-AC56R 2024 Asus RT-AC56U 2024 Asus RT-AC87U 2024 Netgear R6300v2 2024 Netgear R6400v2 2024 Netgear R7000P 2024 Linksys EA6200 2022 Asus RT-AC56S 2022

Obs: Tidslinjerna som anges ovan gäller endast firmwareuppdateringar. ExpressVPN kan inte garantera att själva maskinvaran inte går sönder, defekter från tillverkaren eller att prestandan blir sämre med tiden.

Den senaste firmwareversionen för alla routrar som stöds kommer fortfarande kunna laddas ner på ExpressVPN:s webbplats fram till slutet på varje modells supportperiod, som ett minimum. Om du har aktiverat automatiska uppdateringar på din router kommer du också fortsätta att få automatiska uppdateringar fram till slutet på supportperioden som ett minimum.

Så uppdaterar du ExpressVPN på din router

