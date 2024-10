Reflexionando sobre el hecho de que tenía 46 años en el momento de renunciar, y que su padre murió a los 52, Parsons ha dicho: “Si me dijeras que, al igual que mi padre, me quedan seis años de vida, creo que hay otras cosas que necesito intentar hacer.” No sé cuáles son, pero puedo decir que necesito intentarlo.”

The Big Bang Theory fue filmado frente a una audiencia en vivo, por lo que la pista de risas está incorporada en el audio original del programa. No hay ningún lugar para ver todas las temporadas sin ella, pero puedes ver clips editados por fans en YouTube con la pista de risas eliminada.

El programa está disponible en Paramount Plus en Australia, pero no en los Estados Unidos. Max posee los derechos de transmisión para todas las temporadas en América, aunque puede ver episodios seleccionados en TBS y Spectrum TV.

No, pero puede verlo en su cuenta de Hulu y Disney Plus obteniendo una suscripción adicional a Max. Max es el hogar de las 12 temporadas del programa en los Estados Unidos.

The Big Bang Theory no está en Hulu en los EE.UU., pero está en la plataforma en Japón. Puedes ver el programa en Max en los Estados Unidos, donde tiene derechos de transmisión para cada temporada. Sin embargo, puede obtener una suscripción a Max a través de su cuenta de Hulu.

Netflix tiene cada temporada de The Big Bang Theory en el Reino Unido. También puede ver la serie en Prime Video, Sky Go y Channel 4.

Si bien usted puede disfrutar de The Big Bang Theory conectándose a una ubicación de servidor VPN en un país distinto al suyo, hacerlo podría infringir los términos de uso de su servicio de streaming y de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad, que no está diseñada para evadir los derechos de autor. Por como está diseñada, no podemos ver ni controlar lo que usted hace cuando se conecta a nuestro servicio VPN, así que debemos pedirle encarecidamente que respete la industria del entretenimiento y se atenga a los términos de uso.

En Grecia, Star Channel transmite regularmente episodios de The Big Bang Theory. Tenga en cuenta que deberá ver los episodios a medida que se emiten, ya sea en línea o en televisión en vivo, ya que no hay opción a la carta. Tenga en cuenta que Star Channel es diferente del hub de Star en Disney Plus, por lo que deberá consultar el sitio web de Star Channel para transmitir.

Prime Video le da acceso a cada episodio de The Big Bang Theory a pedido, para que pueda maratonear toda la serie o sus episodios favoritos. Además, puede obtener la suscripción de streaming gratis con una cuenta de Amazon Prime. Si no tiene una, puede probar Amazon Prime y Prime Video gratis con una prueba de 30 días.

Puede disfrutar de cada momento memorable de The Big Bang Theory en Paramount Plus , que ofrece todas las temporadas de la serie bajo demanda. Además, el servicio ofrece una prueba gratis si no la ha probado antes, lo que podría ser útil si solo quiere ver algunos episodios. Si en su escuela o oficina el Wi-Fi bloquea los sitios de streaming, conéctese a un servidor de ExpressVPN en Australia para evitar las restricciones de red y transmitir como si estuviera en casa.

Prime Video tiene todos los episodios de The Big Bang Theory bajo demanda, y el servicio de streaming es gratis con una suscripción a Amazon Prime. Si es nuevo en Amazon Prime o no ha sido suscriptor por al menos 12 meses, asegúrese de aprovechar la prueba gratis de 30 días.

Puede ver cada episodio de todas las 12 temporadas de The Big Bang Theory en Netflix , porque así es como lo hacemos en la comarca... y en Australia. Además, los episodios están disponibles bajo demanda, por lo que puede ver en exceso tanto como quiera. Aunque no hay una prueba gratis, puede cancelar la suscripción mensual en cualquier momento.

Si no le molesta ver algunos anuncios, puede transmitir The Big Bang Theory gratuitamente en 10 Play . Tiene episodios seleccionados de las temporadas 1, 9, 10, 11 y 12 disponibles a la carta, por lo que es mejor para los fans que ya conocen la serie. Tenga en cuenta que deberá registrarse con un código postal australiano antes de poder ver.

Los fans australianos de The Big Bang Theory tienen varias plataformas de streaming para elegir, incluyendo una opción gratuita. No importa cuál elijas, conéctate a un servidor de ExpressVPN en Australia para evitar la limitación de ancho de banda por actividad del ISP y disfrutar de una transmisión fluida y sin interrupciones.

Puedes ver The Big Bang Theory en Sky Go en el Reino Unido. La plataforma tiene todos los episodios de cada temporada disponibles para transmitir a la carta. Tenga en cuenta que necesita una suscripción activa de Sky para acceder a la plataforma.

Prime Video está transmitiendo todas las temporadas de The Big Bang Theory para los espectadores en el Reino Unido. Además, el servicio de streaming es gratuito con todas las suscripciones de Amazon Prime. Si aún no tiene una, la plataforma ofrece una prueba gratis de 30 días que incluye Prime Video.

En el Reino Unido, las suscripciones de Netflix incluyen las 12 temporadas de The Big Bang Theory. Se sentirá como el rey de los nerds ya que puede ver cada episodio de la serie a la carta. Aunque Netflix no ofrece una prueba gratis, las suscripciones son mensuales, por lo que puede cancelar en cualquier momento.

Si desea ver The Big Bang Theory gratis (y quién no), Channel 4 está transmitiendo todas las temporadas, facilitando disfrutar de “soft kitty” y todos los otros momentos hilarantes del programa. Tenga en cuenta que necesitará un código postal del Reino Unido (como WC1X 0AA) para registrarse y obtener una cuenta.

Crave tiene las 12 temporadas y 279 episodios de The Big Bang Theory. La plataforma ofrece una prueba gratis para nuevos usuarios, aunque necesitará una tarjeta de débito o crédito canadiense para crear una cuenta. Si se encuentra bloqueado por restricciones de transmisión en el Wi-Fi de su trabajo o escuela, use ExpressVPN para eludir las restricciones y ver donde quiera que esté.

Puede ver The Big Bang Theory gratis en Canadá en CTV . La plataforma con anuncios solo tiene episodios selectos de las 12 temporadas, por lo que es ideal para quienes ya están familiarizados con el programa. Los episodios están disponibles bajo demanda y no necesita una cuenta para comenzar a ver.

Sheldon, Leonard y Penny pueden ser amigos improbables, pero sus personajes con los que uno se puede identificar y sus chistes internos divertidos lo harán volver a The Big Bang Theory. Esta comedia de situación premiada es tanto enternecedora como hilarante. Aquí es donde puede hacer maratón de The Big Bang Theory sin importar dónde se encuentre.

