The Traitors Canada es presentado por Karine Vanasse, una actriz franco-canadiense conocida por sus papeles en Revenge y Séraphin: Heart of Stone, junto con otros programas y películas.

No, no puede ver The Traitors Canada en Netflix. Solo está disponible en las cadenas canadienses CTV y Crave.

No puede ver The Traitors Canada en los Estados Unidos. El programa solo está disponible en Crave y CTV en Canadá.

The Traitors Canada no está disponible en el Reino Unido. Solo está disponible en Canadá en CTV y Crave.

La temporada 2 de The Traitors Canada se transmite en CTV y se estrena el 23 de septiembre de 2024, a las 10 p.m. Los episodios se lanzarán en Crave el día después de haberse emitido en CTV. El formato del programa significa que el número de episodios futuros sigue siendo un misterio, pero, basándose en otras franquicias de The Traitors, se pueden esperar entre 10 y 12 episodios a ser lanzados.

The Traitors Canada es donde el misterio de asesinato se encuentra con el game show en una majestuosa mansión en Montreal. El elenco es una mezcla de personas comunes y rostros que los espectadores canadienses podrían reconocer de otros programas de telerrealidad como Survivor y The Amazing Race Canada.

Si bien puede ver The Traitors Canada conectándose a una ubicación de servidor VPN en un país distinto al suyo, hacerlo podría infringir los términos de uso de su servicio de streaming y de ExpressVPN. ExpressVPN es una herramienta de seguridad y privacidad, que no fue creada para eludir los derechos de autor. Por diseño, no podemos ver ni controlar lo que usted hace cuando está conectado a nuestro servicio de VPN, por lo que debemos insistir en que respete la industria del entretenimiento y siempre cumpla con los términos de uso.

Crave ofrece versiones extendidas especiales de los episodios de The Traitors Canada el día después de su emisión en CTV. El servicio ya alberga la primera temporada del programa y la temporada 2 de The Traitors Canada se transmitirá aquí también. Puede aprovechar la prueba de siete días para verlo gratis. Si está viendo en Wi-Fi público, asegúrese de conectarse a ExpressVPN primero para proteger sus datos personales y transmitir de manera segura.

El propio CTV de Canadá es el mejor lugar para ver en streaming todas las temporadas de The Traitors Canada. El programa, como otros contenidos con publicidad en la plataforma, es gratuito, pero es posible que necesite una suscripción de cable existente para acceder a otros programas. Puede ver en streaming en el sitio web de CTV o a través de la app CTV Go desde cualquier lugar de Canadá.

